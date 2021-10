La traición de Anabel Pantoja a Kiko Rivera que propició que faltara a su boda

La comentada ausencia de Kiko Rivera en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez y el hecho de que dejara de seguir a su prima en Instagram siguen dando mucho que hablar. A pesar de que en un primer momento se habló de que el Dj no había asistido al enlace porque está destrozado por la muerte de su abuela, el motivo no sería otro que una imperdonable traición de la colaboradora de Sálvame de la que éste se habría enterado en su reencuentro con Isabel Pantoja en Cantora.

"Kiko Rivera recibe un mensaje por parte de Anabel Pantoja en el que le dice que no vaya a Cantora porque no va a ser bien recibido, algo que supuestamente le habría dicho por teléfono Isabel Pantoja a su sobrina. Tras eso, es Raquel Bollo la que hace cambiar de idea a Kiko Rivera diciéndole que lo mejor que puede hacer es interesarse por su madre, le abran o no la puerta", desveló Kiko Matamoros en Viva la vida.

"La reacción de Anabel Pantoja en ese momento hizo comenzar a dudar a Kiko Rivera preguntándose si Anabel le había dicho toda la verdad", sostuvo el colaborador. Por tanto, y siempre según Matamoros, Anabel no habría sido sincera con su primo. "Le dijo que había hablado por teléfono con Isabel Pantoja y que le había dicho dos cosas, primero que siguiera adelante con la boda y segundo que por Cantora no pasara porque no iba a ser bien recibido, algo que Kiko comprobó en primera persona no era cierto".

Se trata de algo que habría marcado un antes y un después en la relación entre primos y por lo que Kiko habría roto para siempre con Anabel. Paquirrín no se ha pronunciado al respecto y, después de unos días apartado de todo para llorar la muerte de doña Ana, aseguró que "he tomado mis decisiones y serán correctas o no, pero son mías y nada más que mías".

Kiko sigue adelante

Kiko solo ha roto su silencio para anunciar que actuará en la Gala de los Premios Radiolé el próximo 29 de octubre en Sevilla. Un gran paso en su carrera profesional que ha anunciado por todo lo alto en sus redes sociales, provocando las críticas de sus haters por esta alegría desbordante días después de la muerte de su abuela. Unos ataques a los que el hijo de Isabel Pantoja, harto, ha respondido a través de varias historias compartidas en su cuenta de Instagram.

"Ganas de ver a todos estos que me mandan estos mensajes horrorosamente feos, como '¿ya se te ha ido la pena?', '¿tú no estabas de luto?', '¿no te da vergüenza?'. ¿Vergüenza? ¿Quieres que te diga lo que me da vergüenza? Váyanse un poquito a la mierda señores, pero muy lejos. Para todos mis haters, que tengan un buen día"

Poco después, ya más tranquilo, el artista se disculpó por su reacción, explicando que "la gente buena que me sigue no se merece que me ponga así, pero no sabéis la cantidad de mensajes estúpidos que recibe uno y me apetecía mandarles a la mierda. Así sin más, a tomar por culo, porque son muy pesados. Buenos días."