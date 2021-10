Esther Doña y Santiago Pedraz están haciendo méritos para convertirse en una de las parejas protagonistas de la prensa rosa. Tras su comentada portada en la revista ¡Hola!, los novios no dejan pasar la oportunidad de mostrar su idílica relación en las redes sociales, donde comparten con sus seguidores cada momento que pasan juntos. Sobre el cotilleo favorito del mundillo judicial se desvelaron más detalles en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde se ahondó un poco más en cómo se conocieron la marquesa viuda de Griñón y el juez de la Audiencia Nacional.

La primera vez que tuvieron contacto fue durante un juicio en la Audiencia Nacional en el que participó el tercer marido de Esther. "Hubo un juicio por delitos económicos que terminó archivándose. Llegó una señora como Esther Doña y todo el mundo se fijó en ella", desveló Beatriz Cortázar. Años más tarde se reencontraron, ambos ya con pareja: ella con Carlos Falcó y él con la abogada penalista Sylvia Córdoba.

Los cuatro han hecho cenas en pareja, en grupo, en eventos sociales y otros privados, siempre conservando una gran amistad. Lo curioso, es que "el marqués de Griñón tenía adoración por la abogada penalista". "Es que estaba fascinado con Sylvia. Siempre desde el cariño. Cada vez que había que bailar, él solo quería bailar con Sylvia porque, por lo visto, bailaba fenomenal. Le tenía un cariño enorme. Sylvia asesoraba a Falcó en algunos asuntos, tenían una relación paternofilial y le encantaba la pareja que hacían el juez y ella", dijo Cortázar.

El juez Pedraz y Sylvia Córdoba

Para el fallecido marqués de Griñón hubiera sido un disgusto que la pareja hubiese roto. "Gente muy cercana me dice que Carlos nunca hubiera querido nada malo para Sylvia. Eso no cuadra con una bendición a la pareja desde el más allá", añadió la colaboradora. "Había una gran amistad, admiración profesional. Le encantaba hablar con ella, compartir cosas... Eso no casa con que, para el bien de su mujer, hubiera elegido el mal para una persona a la que tanto quería".

Una de las partes más destacables de la entrevista en ¡Hola!, es cuando la exmodelo asegura que su difunto marido ya vislumbró que tendría algo con el magistrado: "Hace unos años, Carlos comentó en una de tantas reuniones de amigos que hacíamos en casa algo que me dejó un tanto perpleja. El día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!". "Para Carlos era la persona que quería para su mujer el día que él faltara", añade. Lo llamativo de sus palabras no queda ahí. Esther acaba de terminar un libro sobre el difunto marqués que ya ha leído su novio. "Le gustó tanto que me preguntó ¡si escribiría también su libro!".