Belén Esteban, feliz con su nuevo reto empresarial

Belén Esteban es una mujer que no puede estar quieta. Hace unos meses decidió meterse en un negocio que no le ha podido ir mejor: comercializar el gazpacho y el salmorejo que se ha hecho en su casa de toda la vida. No contenta con eso, ahora ha lanzado de cara al otoño/invierno sus propias cremas de verduras, calabaza y calabacín, además de patatas fritas. "Son unos productos muy saludables, unos más que otros, pero te aseguro que son buenísimos. Las patatas recuerdan a las clásicas de las churrerías, de sartén muy finitas, y sobre todo que la bosa no está llena de aire, que eso lo hacen muchas marcas, sobre todo las americanas, esto es 100% español", dijo.

"Las cremas son muy sanas y de mucha calidad, quien las pruebe va a pensar que son las mismas que le hace su madre. Nos ha costado mucho sacarlo, pero al final lo hemos conseguido. Estoy muy agradecida a la gente que ha consumido mis productos. Me está yendo muy bien y doy gracias a Dios. Miguel es mi mano derecha en todo, es mi copiloto de vida, siempre apoyándome, y mi niña, la mejor". Así de contenta lo contó durante nuestra conversación.

Al pregúntale por su familia, contó que su madre está encantada viviendo en Benidorm, que allí se encuentra mucho mejor que en Madrid. "Compra todos mis productos y sus amigas también. Vamos mucho a verla, a ella le cuesta cada vez más venir", comentó.

Belén fue una de las invitadas que acudió a la boda de Anabel Pantoja, y reconoció lo bien que se lo pasó. "He vivido una boda única, me ha encantado conocer a todos los amigos de Anabel de su infancia, he sido súper feliz en esos días que he estado con ella, y aunque ella llevaba su pena, fue muy feliz ese día. Yo me alegro por ella porque es muy buena persona. La boda fue muy divertida y la preboda no te quiero ni contar. Una boda muy bonita". De esa manera lo describió. La propia Belén está convencida que lo que ha pasado con su primo Kiko Rivera, se va a solucionar en muy poco tiempo. "Seguro que lo solucionan y estoy convencida que Kiko va a hacer las paces con su madre".