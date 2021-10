Emily Ratajkowski denuncia que fue acosada sexualmente por Robin Thicke

Emily Ratajkowski saltó a la fama gracias al videoclip de Blurred Lines, la canción de Robin Thicke que fue un absoluto éxito comercial en el año 2013. La modelo, considerada una de las más explosivas del mundo, bailaba y se contoneaba semidesnuda junto a otras dos mujeres al ritmo de la música mientras Thicke, T.I. y Pharrell cantaban completamente vestidos con trajes. Lo que parecía un vídeo divertido y sexy para unos, no era más que machismo para otros. Fue censurado en Youtube y en varios países por su contenido erótico, obligando a rodar otra versión en la que las modelos no enseñaran los pechos.

Ahora la polémica vuelve a rondar a aquel vídeo, ya que Ratajkowski ha denunciado públicamente que fue acosada sexualmente por Thicke durante la grabación. El polémico videoclip es una de las partes centrales del libro My Body ("Mi cuerpo"), un conjunto de ensayos que ha escrito la modelo, de 30 años, y que saldrá a la luz el próximo mes de noviembre. Acusa al cantante de haberle manoseado los pechos durante el rodaje de la versión sin censurar, en el que ella estaba en topless.

La modelo inglesa confiesa que sintió cómo alguien se abalanzaba sobre ella y comenzaba a tocarla sin poder reaccionar. "De pronto, como de la nada, sentí el frío que da la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás", recuerda. Inmediatamente se alejó y levantó la mirada, observando que, además, Robin Thicke estaba borracho. "Sonrió de forma socarrona y se tambaleaba sin tenerse en pie, con los ojos ocultos tras sus gafas de sol".

"La directora, Diane Martel, más tarde, se acercó a mí para preguntarme cómo me encontraba", añade Emily, quien comenta que también le gritó a Thicke. Ratajkowski tenía 21 años por entonces pero en el libro aclara que, cuando comenzó la grabación, se encontraba bastante cómoda, siendo este vídeo uno de sus primeros trabajos importantes como modelo. Sin embargo, el acoso de Thicke hizo que se sintiera "desnuda por primera vez durante ese día".

Entonces no supo cómo reaccionar. "Hice un pequeño gesto con la barbilla y me encogí de hombros, evitando el contacto visual mientras sentía la humillación invadiéndome. No reaccioné, la verdad, no al menos como debería".

La directora lo confirma

En una entrevista con el periódico británico Sunday Times, la directora del videoclip, Diane Martel, confirmó lo que narra Emily Ratajkowski. "Sí, recuerdo el momento en que le agarró los pechos, uno en cada mano y estando él detrás de ella. Con la voz más agresiva que pude sacar. le grité: '¡¿Qué cojones estás haciendo?! ¡Se acabó el rodaje!'", explicó, así como que más tarde Thicke se disculpó "tímidamente". Martel cree que aquello no hubiera estando sobrio.

El cantante estaba casado entonces con la actriz Paula Patton, con quien tiene un hijo de 11 años. Patton le denunció por violencia doméstica y abusos en forma de golpes e insultos durante el proceso de divorcio, cuando también sacó a la luz que el artista era adicto a la cocaína.