¿Quién es el misterioso hombre que 'pasea' a Paloma Cuevas?

Paloma Cuevas posaba espléndida en el último número extraordinario de la revista ¡Hola! dedicado a la alta costura. Un reportaje fotográfico donde la exmujer de Enrique Ponce lucía algunos de los diseños más exclusivos del mundo de la moda de cara a la temporada de otoño/invierno 2021/2022. "Protagonista de la moda. Bellísima y feliz, Paloma Cuevas es nuestra top en París para vestir la alta costura más espectacular", reza el texto de la portada. ¿Hay algo detrás de esa profunda felicidad?

La posibilidad de que la modelo tenga una nueva ilusión fue uno de los temas que se debatieron en la crónica rosa de Es la mañana de Federico. El portal Informalia desliza que estaría manteniendo una "especial relación" con un alto ejecutivo de una muy importante aseguradora sanitaria española. "¿Quién ‘pasea’ a Paloma Cuevas?", se pregunta Federico Jiménez Losantos. "El ejecutivo en cuestión es un hombre de edad madura, simpático y afable, al que no le disgusta tratar con personajes famosos y hacer vida social", asegura el citado medio.

"Ya se habló de algo con el doctor Ángel Villamor, algo que jamás se confirmó", recordó Isabel González. "Aquello se desmintió. Es verdad que tenían una amistad porque me lo dijo Paloma en su día. La amistad venía de cuando operó a su padre Victoriano de la rodilla, que más tarde operó a Enrique. También se había divorciado y a veces hacían planes de niños con sus hijos", apuntó Beatriz Cortázar. "Lo último que sé es que se habló de alguien que acompañaba a Paloma este verano en la boda del hijo de Cristina Yanes y, por la indagación que pude hacer, me dijeron que no, que tiene muchos amigos", recordó.

Paloma es una mujer divorciada y muy bien relacionada con importantes nombres de la esfera social y empresarial española, por lo que sería normal que volviera a encontrar el amor dentro de este círculo. "Cuando una sale como Paloma en el último ¡Hola!, tan guapa en París, uno se pregunta ¿pero esta señora no tiene quién la pasee por la Quinta Avenida o por los Campos Elíseos?", dijo Federico.