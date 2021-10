Victoria Abril se derrumba en 'Masterchef' recordando a su madre: "Me pidió la eutanasia"

La cocina se mezcla con el drama cada lunes en Masterchef Celebrity. Esta vez le tocó a Victoria Abril, que se vino abajo recordando a su madre y la delicada situación por la que está pasando. La actriz ya estaba algo triste por la expulsión de su amiga y compañera en el reality, Vanesa Romero. "Este es el juego, cada día tenemos que partir uno", confesó con voz entrecortada. Incapaz de hablar en voz alta y al borde del llanto, Verónica Forqué le pidió que se desahogara.

"Es mi madre. La cambiamos de residencia y al cuarto día le dieron un arroz duro, seco, sin grasa y muy al dente y se atragantó. A partir de ahí la han puesto a un régimen de líquido y ayer cuando fui a verla estaba harta, pasa muchísima hambre. Me pidió tres veces seguidas la eutanasia por caridad", explicó muy dolida.

Mientras la actriz se secaba las lágrimas por la situación de su madre, el resto de concursantes corrieron a consolarla. "Esperemos que se recupere pronto", le desearon tanto Pepe Rodríguez como el resto de chefs. "Yo le he llevado allí un arroz caldoso con bogavante, pero no me han dejado que se lo diera", añadió sobre la dieta especial de su madre en la residencia. "Habrá que confiar en los profesionales que seguro que le estarán dando lo mejor que necesitará ella. Le mandamos un abrazo", le dijo Pepe.