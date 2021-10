Chabelita Pantoja regresó a El Programa de Ana Rosa tras el fallecimiento de doña Ana y la boda de Anabel Pantoja. La colaboradora se pronunció sobre todos los rumores que se han generado en los últimos días a raíz de un supuesto nuevo conflicto entre su prima y su hermano Kiko Rivera.

Ante las críticas por haber seguido adelante con la boda tras la muerte de su abuela, Isa quiso dejar claro que "mi madre le dijo que tenía que seguir adelante, que luego fuera a Cantora, que no se podía hacer nada por la yaya y que la iban a incinerar". Además, la cantante fue clara con su sobrina: "Es lo que la yaya habría querido".

La noticia de la muerte de doña Ana pilló a Isa Pantoja recién aterrizada en Lanzarote. "Se me cortó el cuerpo, no sabía qué hacer porque tenía que estar con mi madre y me sentía súper lejos". "Me sentí muy mal, es verdad que mi abuela estaba enferma, pero no quita que mi madre sufra y ese dolor que tenía. Me sentí mal porque estaba sola, no estaban ni sus hijos ni Anabel".

El reencuentro

En cuanto al enfado de Kiko Rivera con su prima, Isa fue muy clara: "Yo le dije a Anabel que iba a Cantora y ella me contestó 'muy bien, le va a dar una alegría tremenda a tu madre". Además, cree por completo la versión de su prima. "Te puedo asegurar que estoy con mi prima durante todo el viaje. Anabel me transmite -supongo que a Kiko también- que ha hablado con mi madre, que le ha dicho que sus hijos van, que Kiko se ha sacado un billete para estar ella y que yo había dejado a Albertito con Asraf para estar con ella, que lo necesitaba.... Mi madre se puso a llorar".

Cuando llegaron a Cantosa, madre e hijo se fundieron en un abrazo. "Fue súper emotivo... Nosotros nos quedamos un poco atrás, necesitaban su momento después de lo que ha pasado. A mí me emociona porque es como si no hubiese pasado el tiempo, sé que para mi madre fue increíble que estuviese él allí, yo abracé a mi madre".

En cuanto a la conversación que tuvieron los hermanos con su madre en Cantora, Isa explicó que "no hablamos de lo que había pasado, solamente de la situación que había en Cantora y poco más". Además, la colaboradora explicó que la conversación fue "como si no pasara nada, hablamos de nosotros, de los niños, le enseñamos vídeos de Albertito, Carlota, Ana, anécdotas de todo este tiempo...".

"Hubo lágrimas por parte de todos, por el encuentro, por la situación y esto fue un shock total ver a mi madre así, destrozada como nunca la he visto", añadió la colaboradora.

Por último, Isa Pantoja confesó cómo es la relación con su madre desde que acudió a Cantora: "He vuelto a hablar con mi madre, con ella no tengo problema y pronto le llevaré a Albertito. Él no entiende que todo cambie así de repente. A mí madre le vendrá bien estar con los niños, para que ella vea que estamos ahí, que nos tiene si nos necesita",concluyó.