En marcha el 'secuestro preventivo' de la serie de Rocío Carrasco: Gloria Camila demanda a su hermana

Gloria Camila Ortega ha acudido a la Justicia para interponer una demanda judicial contra Rocío Carrasco, la productora La Fábrica de la Tele y Mediaset. La información exclusiva que lleva Diez Minutos este miércoles a portada confirma que no hay ningún acercamiento, sino todo lo contrario. El motivo sería la intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de su madre, Rocío Jurado. Considera que se han vulnerado, y como paso previo, Gloria ha presentado una demanda de diligencias preliminares de exhibición de estos textos privados.

Según la revista, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas ha dictado un auto con fecha del 30 de septiembre por el que la juez ha accedido a la petición de la hija de José Ortega Cano. Rocío Carrasco y los representantes de Telecinco implicados deberán comparecer el próximo 15 de octubre ante el tribunal y presentar una copia de todos los documentos privados de la Jurado.

El nuevo movimiento judicial de Gloria Camila fue uno de los temas de la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde hace tiempo se anticipó que la hija de Rocío Jurado no se quedaría de brazos cruzados ante el estreno de la segunda parte de la docuserie de Rociíto. "Es el primer paso para el secuestro. No es un secuestro porque en televisión, si se ha emitido, ya no hay vuelta atrás. Pero es un ‘secuestro preventivo’, es el primer paso legal. La otra parte [Telecinco] tiene que decir ‘vale, te lo paso y no lo emitimos. Porque no sabemos hasta dónde está grabado‘", opinó Federico Jiménez Losantos. "Aquí dijimos que, si es verdad que hay un diario y no se lo ha comunicado a la hermana, es un delito".

"La propaganda de la segunda parte ya iba en esa dirección: ‘se va a enterar Ortega Cano’, ‘cómo lo pone Rocío Jurado’, ‘no se recuperará’, ‘a ver su salud’... Fue absolutamente descarado. Era evidente que era una ilegalidad no habérselo comunicado", añadió Federico. "Después de la sentencia por el despido de Antonio David Flores, no sé cómo pueden recurrir más a Rocío Carrasco. Tras la demanda por lo laboral, van a venir las penales. La Fábrica de la Tele tiene que decidir. ¿Se lo pasan a Gloria Camila para que lo vea? Ella no quiere verlo, lo que no quiere es que lo emitan", dijo el presentador de Es la mañana.

Gloria Camila considera que esos documentos, manuscritos, notas de puño y letra de su madre, no deben ser hechos públicos, entre otras cosas porque la propia artista siempre quiso mantenerlos ocultos al conocimiento público. La revista rescata, además, un extracto de una entrevista que Jurado concedió a ABC en mayo de 2003 en el que reconoce que son textos personales: "Sí, escribo pero para mí. Son reflexiones, letras flamencas, poemas, algún soneto muy cogidito con pinzas. Son escritos cortos con los que puedes decir mucho, y la verdad es que me salen cosas muy bonitas".