Las demoledoras frases de Kiko Rivera que Isabel Pantoja tendrá que perdonar

La muerte de doña Ana ha supuesto un punto de inflexión en la relación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. La visita del Dj a Cantora horas después de perder a su abuela podría haber dado sus frutos y madre e hijo estarían muy cerca de arreglar sus diferencias. Fuentes cercanas aseguraron que, nada más verse, ambos se fundieron en un sentido abrazo.

Poco después, se reunieron en una zona privada de la finca, conscientes de que tenían muchas cosas de las que hablar. Se apartaron de todos los presentes y allí Kiko le dijo el motivo por el que había regresado, evitando entrar en polémicas. "Estoy aquí porque se ha muerto la yaya. Tenemos que hablar de muchas cosas, pero ahora no es el momento".

Isabel Pantoja solo tuvo una petición relacionada con sus nietas Ana y Carlota: "Quiero ver más a mis nietas, déjame pasar tiempo con ellas". Kiko parece haber accedido y próximamente volverá a Cantora con las niñas. También decidieron que entonces mantendrían esa conversación pendiente para resolver asuntos referentes a la herencia de Paquirri.

Sin embargo Kiko Rivera tiene que dar muchas explicaciones por las auténticas barbaridades que ha dicho sobre su madre y su tío Agustín en televisión, revistas y a través de sus redes sociales. A continuación, recopilamos algunas de las más graves:

- Lecturas, 4 de noviembre de 2020: "Te has vendido como la mejor madre del mundo y perdóname, pero no lo eres. ¿Que me trajeras todos los juguetes antes de que los tuvieran los otros niños? No, mamá. Necesitaba besos, abrazos, conversaciones (...) Dice que vendo mis penas. ¿Tú me dices eso que te has vendido como viuda de España toda tu puta vida?".

- Especial Cantora: una herencia envenenada (Telecinco), 14 de noviembre 2020: "No la voy a perdonar, definitivamente. En su escala de valores, sin lugar a dudas está antes el dinero que sus hijos".

- Lecturas, 18 de noviembre de 2020: "Mi madre es mala persona".

- Lecturas, 20 de enero de 2021, sobre el supuesto audio que Isabel Pantoja mandó a Irene Rosales que decía: "Si tu madre tiene tiempo entre tele y tele, que te ponga este audio. Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡Ha resucitado!". Kiko respondió: "Me enfadé. ¡Me cago en tu puta madre! (...) Creo que mi madre nunca me ha escuchado. La cosa más dura que me pasó ha sido la drogadicción y ella sólo estuvo dos días a mi lado".

- Lecturas, 17 de marzo de 2021: "No voy a Cantora porque, como vaya, voy a pegar dos hostias a mi tío que va a rodar hasta abajo. El día que falte mi abuela no voy a tener siquiera el respeto de esperar. Ese mismo día ese señor sale de mi casa por las buenas o por las malas". "Mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora. Va a tener tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha hecho mal y no tener al tío Agustín comiéndole el coco. Es su veneno. Le va a venir bien volver a prisión porque en otro sitio no tiene libertad".

- Lecturas, 26 de mayo de 2021: "Prefiero morirme sin abrazar a mi madre (...) Mi madre sigue sin pagar su hipoteca, llegará un momento en que se la van a quitar. No sé como no se la han quitado ya, no sé que tipo de contactos puede tener, no le quitan nada".