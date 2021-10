Susanna Griso y Joaquín Güell, la pareja sorpresa que comparte portada con Anabel Pantoja

Anabel Pantoja contradice a su primo Kiko Rivera desde la portada de ¡Hola!, asegurando que fue su tía Isabel Pantoja la que la animó a seguir adelante con la celebración. Y no sólo ella: "Mis tíos Isabel y Agustín me han obligado a venir y a seguir con la boda. Me han consolado más que yo a ellos", dice en la exclusiva sobre su boda.

El valor añadido de la revista, que no se ha atrevido a publicarla a toda portada, es la entrevista, ya que prácticamente ya hemos visto todas las fotos del reportaje. Desde su llegada al pseudo-altar, hasta los momentos de los discursos, pasando, por supuesto, por su vestido de novia. Sólo hay una foto inédita, en la que Anabel posa con el segundo vestido, el de la fiesta, ataviada con unas zapatillas Converse. Todo lo demás se mostró el lunes en Semana y Lecturas, que adelantaron su edición para competir con la exclusiva.

Entre los detalles inéditos, conocemos que la novia se vistió calmando los nervios con un rebujito, que la madre de Omar no acudió al enlace "por prescripción médica", que le pidió a su tía Isabel algo de la abuela para llevar y ésta le entregó una pulsera o que en la entrega de ramos a sus amigas casaderas no estaba su prima Chabelita.

Lo interesante de la exclusiva es lo que compete a su tía: "Aunque está mal, mi tía quería que me casara. Me dijo ‘te quiero ver sonriendo porque la yaya te va a ver y no consentiría que anularas la boda. No lo voy a permitir’".

También explica por qué se enteró por los medios del fallecimiento de doña Ana: "Ellos me han dado sus motivos. Fue para protegerme a mí". Y asiente a la pregunta de si pensaban que la noticia no trascendería. "Quedaba sólo un día para la boda".

Y respecto a su primo, además de asegurar que entiende su decisión de no acudir, desmiente que ella le quitase la idea de acudir a Cantora: "Todo el mundo le aconsejó que estuviese con ella". Del reencuentro en la finca cuenta poco porque "es algo íntimo y personal". De hecho reconoce que le han pedido que "no hable de cosas íntimas". Sí desmiente que Isabel y Agustín se hayan enfrentado por Kiko y que "se ha dado un paso muy importante": "Gracias a mi yaya se ha dado un paso muy grande".

Gloria Camila demanda a Rociíto

La información exclusiva que lleva Diez Minutos hoy a portada confirma que no hay ningún acercamiento entre Rocío Carrasco y su hermana Gloria Camila. Todo lo contrario: Gloria Camila ha acudido a la justicia para interponer una demanda judicial contra Rociito, La Fábrica de la Tele y Mediaset.

El motivo sería la intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de su madre, Rocío Jurado. Considera que se han vulnerado, y como paso previo ha presentado una demanda de diligencias preliminares de exhibición de estos textos privados.

Según la revista, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas ha dictado un auto con fecha del 30 de septiembre por el que la juez ha accedido a la petición de la hija de Ortega Cano. Rocío Carrasco y los representantes de Telecinco implicados deberán comparecer el próximo 15 de octubre ante el tribunal y presentar una copia de todos los documentos privados de la Jurado.

Susanna Griso y Joaquín Güell están juntos

¡Hola! lleva a portada las primeras fotos de Susanna Griso y Joaquín Güell como supuesta pareja. "Las imágenes que confirman la amistad", dice la revista, que añade que el rumor de la existencia de la relación sonaba con fuerza desde hace meses.

Las fotografías fueron tomadas cuando llegaban "a la casa que el atractivo inversor tienen en Madrid". ¡Hola! asegura que charlaron "animadamente y con muchos guiños de complicidad", pero reconoce que no hubo "ni un solo gesto entre ellos que pueda indicar que son pareja: la discreción es el lema".

Joaquín Güell, Joaco para los amigos, se estrena en ¡Hola! con esta portada. Nos recuerda la revista que, además de ser el heredero de una de las familias más importantes de Cataluña, está separado de la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, con la que tiene dos hijas, desde 2018. En la actualidad dirige Investindustrial, un fondo de capital riesgo con sede en Londres, ciudad en la que reside. Susanna también es burguesía catalana: su familia es la fundadora de la firma de cavas Codorniú.

¡Hola! se decanta por la boda de Claudia Osborne

¡Hola! lleva a portada la boda de Claudia Osborne, la menor de las hijas de Bertín, y luego le dedica un amplio reportaje ilustrado con las mismas fotos que hemos visto en televisión, digitales y redes sociales.

De entre todas las invitadas, la revista destaca a Inés Domecq, que además trabaja para ellos como estilista.

Avance de 'Mi rey caído'

¡Hola! ha tenido acceso al libro que ha escrito Laurence Debray, que ahora se define como "biógrafa y amiga" de Juan Carlos. La autora franco-venezolana ha investigado al monarca en un ensayo que se publicará en España en abril de 2022.

En su relato escribe cosas como que "el Rey no va vestido de rey. Lleva un polo, pantalón de tela y deportivas. Se le podría confundir con un turista… No sé si su polo es demasiado grande o si ha perdido peso. Doce kilos", se jacta.

Debray lo retrata como un hombre triste, herido y decepcionado "por los amigos que le dieron la espalda. Incluso los que le deben riqueza y fama". Pero "no se da por vencido. Sigue siendo indomable, a pesar de todo".

Además, desmiente lo publicado por París Match asegurando que su hijo Felipe VI no le llamó por su cumpleaños y que en ningún momento la autora o el propio Juan Carlos hablen de una relación rota. Todo lo contrario. Debray destaca que Juan Carlos habla del rey, al que se refiere como "mi hijo", "con un orgullo que no tiene límite… Su cara rebosa ternura". Y añade que su sueño es volver pero que entiende que "desde aquí, no molesto a la Corona".

Jesulín y Carmen Janeiro, socios

Exclusiva de Semana, que cuenta que los hermanos han invertido en una empresa de cementos que ya está dando sus primeros resultados satisfactorios.

Carmen también trabaja en el mercado inmobiliario buscando terrenos para Lidl y Día en Andalucía.