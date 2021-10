Jorge Javier descarga su ira contra Hacienda: "Como quieran destruirte la vida, te la destruyen"

Sálvame trató el pasado miércoles la noticia que apunta a que la Fiscalía del Tribunal Supremo está preparando el archivo de las diligencias de investigación en torno al rey Juan Carlos I y la finalización de las pesquisas. "Para mí, esto es una preparación para su vuelta y para darle el lugar que se le quería dar desde el primer momento. Tengo la sensación de que a los españoles nos han querido timar, dándonos a entender que había una investigación real que jamás iba a concluir", opinó María Patiño.

Tras mantener un silencio absoluto, Jorge Javier Vázquez estalló indignado. "Aquí quiero decir algo. Ante Hacienda no todos somos iguales. Directamente. No hay organismo más injusto que Hacienda. Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede ocurrir es que aparezca Hacienda porque, como quieran destruirte la vida, te la destruyen. No hay organismo más injusto", insistió enfadado el presentador.

"La gran reforma que se tiene que hacer en este país es la de Hacienda. Hablo de mí: yo, que tengo posibilidades y estoy bien posicionado, me pueden destrozar, imagínate la gente que no tenga recursos", destacó Jorge Javier, que ve indignante que al emérito se le avisase de que iba a ser investigado. "Si nos hubieran avisado, no se hubieran producido los grandes cataclismos que se han producido con gente que está en la ruina y que no va a levantar cabeza en su vida", añadió.

Problemas con Hacienda

El presentador —que percibe aproximadamente tres millones de euros al año— aseguró este año en Lecturas que ha pasado un verdadero infierno ya superado. Todo empezó con su trabajo en Sálvame, cuando "comienzas a ganar dinero". "Vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!", explicó.

Atribuye a los cambios de Hacienda gran parte de la responsabilidad del problema. "De la noche a la mañana, lo que antes servía –aunque no estuviera bien hecho y Hacienda mirara para otro lado– ahora ya no sirve".

El problema, no obstante, todavía persiste, con inspecciones de renta de hace incluso más de diez años. "Las inspecciones se eternizan en el tiempo (...) me han llegado ahora resoluciones de 2009. Cuando me tocó dije: ¿qué va a pasar con mi vida?".

Esta tensión e inseguridad le ha pasado factura, y no solo económica. "Es un sufrimiento contra el que es inútil... Pierdes tantas fuerzas, tantas noches de insomnio!", lamentó.