Ágatha Ruiz de la Prada se moja sobre la 'relación' de Joaquín Güell y Susanna Griso

Casi un año después de su separación de Carles Torras, Susanna Griso ha saltado de nuevo a las revistas del corazón por su especial amistad con Joaquín Güell, con quien después de meses de rumores podría confirmarse una relación que, por el momento, ambos prefieren mantener alejada del foco mediático. La presentadora de Espejo Público insiste en que solo les une una buena amistad.

Pero, ¿quién es Joaquín Güell? Importante inversor afincado en Londres y exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo, es tataranieto de Eusebio Güell, mecenas de Antonio Gaudí y quien dio nombre al 'Parque Güell' de Barcelona, además de uno de los solteros más atractivos y codiciados del momento y primo de Ágatha Ruiz de la Prada.

Sin confirmar la relación entre Joaquín y Susanna Griso aunque asegurando que le parecería "fenomenal", la colorida diseñadora sostuvo que "son amigos, pero él tiene muchos amigos y muchas amigas". Y es que, sin poder ocultar su orgullo de prima, Ágatha aseguró que "es la pera. Lo mejor del mundo".

"A Susanna la conozco menos", reconoció, pero Joaquín "es estupendo, no te puedes imaginar". "Es lo mejor del mundo", repitió sonriente, desvelando cómo se dirige a su primo en la intimidad, un detalle que ya desveló la presentadora de Antena 3 cuando se le relacionó con el financiero a principios de verano: "Le llamamos Joaco y es fenomenal". "Me gusta mucho Joaco, la pareja es que como no..." se interrumpió sin acabar la frase y manteniendo la discreción mientras Joaquín y la periodista no se pronuncien sobre su amistad.