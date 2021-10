Marta Sánchez, feliz con Federico León: No hay boda

Marta Sánchez apoya de manera incondicional, la iniciativa de la marca Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer, que, desde hace años, se unen para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. La cantante no ha faltado nunca a la cita desde hace casi década y media. Hay que recordar, que Marta perdió a su hermana, con tan solo 38 años y está muy concienciada, después de ese golpe tan duró que segó a toda la familia. "Ella era maravillosa y con una dignidad impresionante lo llevó, solo la escuché una vez quejarse en 3 años". De esa manera lo contó.

La gallega tiene una hija, Paula de 18 años, y todavía no le ha hecho un estudio genético, porque le da pavor. "Ya le he dicho que tiene que ir cada año a revisiones, yo lo hago y convivo con un bulto, afortunadamente está dormidito". Al preguntarle por su amiga Ainhoa Arteta, dijo que estaba muy recuperada de su enfermedad. "Hemos hablado por teléfono, pero en temas personales, no me meto. Yo he encontrado al hombre de mi vida, que es Federico y estoy feliz. Con el padre de mi hija no me llevo mal, pero con otros, no mantengo ningún contacto. Llevo 3 años encantada, estamos muy bien así, nos sentimos pareja de hecho, aunque no pensamos en boda. Organizar eso es un lío tremendo, hacer la lista de invitados... no tengo necesidad de casarme por si se estropea. Con mi hija, se lleva mejor que conmigo", confesó.

Marta tiene una magnifica relación con Plácido Domingo. "Solo voy a decir que siento por él una gran admiración, es un maestro y eso no se puede discutir, pero en otros asuntos no me voy a meter porque no sé ni tengo pruebas".

Al preguntarle sí era cierto que se había peleado con Mariola Orellana, su representante, lo desmintió de manera tajante. "Es mentira. Ya no es mi representante en exclusiva, pero colaboramos en varias cosas"

Está totalmente en desacuerdo con los negacionistas. "La gente que no se vacuna, son unos egoístas, que se queden en casa y nos dejen al resto tranquilos", así se despidió.