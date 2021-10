Antonio Miguel Carmona y Yolanda Font esperan su primer hijo

Antonio Miguel Carmona y Yolanda Font tratan de llevar su relación con total discreción. A principios de verano, su noviazgo se confirmó cuando se les vio pasear por Madrid cogidos de la mano dedicándose carantoñas, pero ahora la pareja dará un paso más. Según La Razón, el socialista -recién nombrado vicepresidente de Iberdrola España- y la actriz, están esperando su primer hijo en común.

Carmona será padre de nuevo a los 58 años con la actriz, de 40 años, aunque no se considera un embarazo de riesgo. El citado periódico desveló que la semana pasada se les vio salir de la madrileña Clínica de la Luz y que el nuevo miembro de la familia llegará en primavera. No quisieron contar la noticia hasta que no pasaran los tres primeros meses de embarazo, pero están deseando reunir a familia y amigos para celebrar la llegada del bebé.

Yolanda Font pertenece a una familia muy conocida de la alta sociedad madrileña. Su padre, el doctor Font, era un especialista muy considerado en la profesión y la madre, Coki Font es una mujer muy querida y con un perfil social importante. La pareja se conoció gracias a la radio. Font era directora, productora y presentadora del espacio El Vodevil de Radio Inter. Carmona la invitó a su programa Solos en la noche, de la misma emisora y lo que comenzó como una amistad pronto se convertirá en una familia.

Actriz de profesión y licenciada en Periodismo, Yolanda fue novia del torero vallisoletano David Luguillano. Cuenta Vanitatis que "ha desfilado para grandes modistos, ha hecho anuncios para TV y reportajes de moda, ha producido y protagonizado sus propios cortos y durante el confinamiento participó en una serie que tuvo mucho éxito". Carmona está divorciado y tiene tres hijas de su anterior matrimonio. Recientemente, hizo público un bonito mensaje dedicado a ella el día de su muerte: "Fueron 10 años viviendo juntos (1989-1999). Fue más que mi pareja. Era mi amiga, mi apoyo, mi alma. Por ella miraban mis ojos y escuchaban mis oídos. Mucho de lo que soy se lo debo a ella. Se ha ido para siempre. Marisol Sánchez. DEP. Mientras me esperas".