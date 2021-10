Santiago Pedraz dejó a Sylvia Córdoba a través de un mail: "Es un cobarde"

Sylvia Córdoba ha decidido romper su silencio tras conocerse la relación de Santiago Pedraz y Esther Doña. La abogada penalista, con la que el juez mantuvo una relación durante tres años antes de la modelo, dice sentirse "dolida" y engañada, ya que Pedraz le negó que hubiera otra mujer cuando rompieron. En una entrevista en la revista Lecturas, Sylvia confiesa que no reconoce al hombre que un día fue su pareja.

La abogada confiesa que lo ha pasado muy mal por la exposición pública que su ex hace de su relación con la marquesa viuda de Griñón. "Me he sentido humillada", asegura, y desvela que Pedraz rompió su relación a través de un mail. Sylvia, que tiene su propio bufete de abogados, y Pedraz iniciaron su relación en 2018 y formaron su propia familia. Ella aportó dos hijos y él uno. "Me parecía un hombre atractivo, es juez, tiene carisma, no pasa desapercibido", cuenta Sylvia, que asegura no reconocer a su ex desde que está con Esther.

La pareja tenía grandes planes de futuro y se había metido en una hipoteca, por eso Sylvia jamás imaginó que Santiago la dejaría por otra mujer. Asegura que nunca le dio motivos para sentirse celosa. "Era mi pareja, nunca he sido celosa, nunca me he preocupado de terceras personas".

Pero la abogada no solo está dolida con su expareja, también con Esther Doña por las declaraciones en las que aseguró que la familia de Santiago tenía ganas ya de verlo enamorado y feliz. "No me gustan los mentirosos ni los vagos. Me ha molestado que él haya permitido que ella haya hecho esas declaraciones", confesó dolida.