Aurah Ruiz reconoce la pelea con Jesé pero niega su intento de atropello

Aurah Ruiz ha utilizado su canal de Mtmad para aclarar lo sucedido con Jesé tras su supuesto intento de atropello. La pareja acudió a un concierto el pasado sábado y todo transcurría con normalidad, tal y como se ve en las imágenes publicadas por ella. Sin embargo, hubo una gran discusión entre los dos que terminó con el futbolista cojeando de un pie y ayudado por dos amigos. "Discusiones tienen todas las parejas, pero es algo personal y no le voy a dar explicaciones nadie", reconoció la exconcursante de realities de Telecinco.

También asegura que las imágenes en las que que se ve a Jesé dolorido las publicó un menor de edad y acusa a la prensa de mentir y no ponerse en contacto con ella para comprobar esta información, una versión que cambia al final del vídeo. "Sé que debería haberme quedado callada pero la prensa me ha estado llamando, a él le están persiguiendo... Me parece bien que esto salga". Lejos de dar explicaciones, Aurah decidió hablar del incidente cobrando en su canal de Mediaset. "No voy a negar que hubo una discusión porque sí la hubo, nadie es perfecto, pero no voy a admitir que he atropellado a mi pareja", insiste.

Para defender que en ningún momento pasó por encima del pie de Jesé, Aurah se tomó la molestia de informarse de cuánto pesa el Lamborghini Urus de su novio: 2.272 kg. "Si a una persona le pasas por encima con ese coche, lo mínimo que le va a pasar es que le partas el pie y acabe ingresado", explica. "En ningún momento se me ve a mí. Se ve un coche muy parecido al nuestro o nuestro coche, pero de eso no tengo que dar explicaciones, pero no se ve un atropello ni se ve nada".

Jesé, en el coche del incidente

Da la casualidad de que el jugador de la UD Las Palmas no acudió al entrenamiento del martes, pero según Aurah no lo hizo porque tenía "unas molestias anteriores del partido del fin de semana pasado". Miguel Ángel Ramírez, presidente del club, no quiso entrar a valorar el incidente y se limitó a hablar del estado de Jesé de cara al derbi contra el CD Tenerife. "Jesé ha entrenado hoy con absoluta normalidad. Lo que me interesa es que sea profesional, esté al 100% y que el sábado sea un colaborador más de lo que todos esperamos del equipo", aseguró.