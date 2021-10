Vanesa Romero: "Masterchef ha sido una de las experiencias más duras de mi vida"

Vanesa Romero fue una de las invitadas que asistió a la inauguración del espacio Poom Silvia Moreno en Madrid, el primer centro de belleza de cosmética coreana. La actriz está totalmente recuperada ya que fue una de las primeras en contagiarse de coronavirus. "Lo pasé muy mal, cuando nadie sabia nada de todo eso, tuve unas sensaciones en mi cuerpo, que no había notado en mi vida, me dejó secuelas, dolores musculares, pero después de más de un año me encuentro muy bien, y es mejor olvidarlo. Ya estoy vacunada y empecé a trabajar en cuanto nos desconfinaron. Iba a grabar, pero me sentía regular, estaba cansada, fue un clavario, pero ya estoy prácticamente recuperada, aunque hay días que me encuentro un poco rara", confesó.

Vanesa también contó su experiencia en MasterChef Celebrity. "Ha sido duro, pero merece la pena. Me lo advirtieron, pero hay que vivirlo. Sabía cocinar lo básico, era un reto para mí, porque era la manera de ponerme a ello. Practiqué antes de entrar pero una vez dentro, es una locura. Las horas de grabación acarrean mucho estrés porque no es lo tuyo, a pesar de estar acostumbrada a los rodajes de las series. Te aseguro que ha sido una de las experiencias más duras de mi vida a nivel profesional".

La artista está feliz de haberse dado una segunda oportunidad con su exnovio, el músico Emilio Esteban, y contó que a veces le ayuda a componer temas. Profesionalmente, está muy contenta, porque empieza el rodaje de su corto que lo va a dirigir, y también ha escrito por ella. Ya va por su tercer libro, este último una novela, y también ha escrito una serie. "Lo que no voy a hacer es cantar porque lo hago muy mal. El año que viene volveremos a grabar La que se avecina. Al preguntarle qué le parece todo lo que está ocurriendo con todo lo de José Luis Moreno, tan solo dijo que estaba totalmente sorprendida.