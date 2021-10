El duro momento que atravesaba Virginia Troconis cuando conoció a 'el Cordobés'

Manuel Díaz el Cordobés fue el protagonista del programa Lazos de Sangre del pasado miércoles, donde desveló algunos de los episodios más importantes de su vida, en los que su mujer Virginia Troconis ha tenido un papel fundamental. De hecho, la venezolana desveló que el torero llegó en un momento muy difícil. "Conocí a Manuel en un momento duro, importante. Cuando tenía 21 años falleció mi novio de cuatro años. Mi primer novio, tanto tiempo… No entendía la vida", explicó Virginia. De alguna manera, él la rescató de aquella situación.

"Cuando lo conocí me devolvió las ganas de reír y de ser feliz" apuntó. La pareja se casó en 2004 en Venezuela, tierra natal de Virginia, dos años después de conocerse de manera casual en Valencia. Manuel se separó de Vicky Martín Berrocal, su primera mujer, en 2001 pero siguen manteniendo una excelente relación. La diseñadora también estuvo presente en el programa de TVE. "Me encanta su historia con Virginia" comentó Vicky, que también recordó que su historia con Manuel fue bonita, aunque "las relaciones pueden no funcionar".

El Cordobés y Vicky se casaron en 1997, tuvieron a su hija Alba y se divorciaron cuatro años después. "Éramos demasiado jóvenes y teníamos demasiadas cosas que descubrir", explicó. La joven es la razón por la que mantienen esa buena relación. "Alba ha sido una pieza fundamental en mi vida. Alba mantuvo mucho ese cariño, ese respeto y esa amistad".

Sobre su padre, Manuel Benítez, en cambio, usó un tono muy distinto. "Ha sido muy valiente y a la vez muy cobarde. Quizás necesite a alguien que le escuche. Tenemos muchas cosas en común, pero hay algo en lo que somos diferentes, él está solo y yo no", reflexionó el torero. "No se puede obligar a nadie a que esté, a que venga, pero sí se puede reivindicar el derecho a tu verdad y a existir. Uno nace porque alguien hace posible que la vida surja", aseveró sobre el rechazo que ha recibido por parte de su padre.