La reaparición de Tom Cruise deja impactados a sus fans

Tom Cruise reapareció en público el pasado sábado para acudir a un partido de béisbol con su hijo Connor en Oracle Park de San Francisco. Su presencia no sorprendió a los asistentes, ya que el actor es un gran aficionado a los deportes, pero sí llamó la atención su aspecto físico. El intérprete de 59 años apareció con los mofletes y el cuello visiblemente marcados, mostrando en general una cara más redonda que podría deberse a retoques estéticos o a un simple aumento de peso.

Como es habitual en las redes sociales, las burlas se sucedieron durante horas, incluso la prensa estadounidense se preguntaba qué le ha ocurrido al popular actor. Pérez Hilton, bloguero especializado en sociedad, lideró la ola de comentarios crueles, mientras que los fans de Cruise salieron a defenderle y recordar que ya no es tan joven.

El protagonista de Misión Imposible se mantiene en forma, prueba de ello las escenas de acción en sus últimas películas, pero los rumores sobre algún que otro retoque estético siempre han estado ahí. Cruise niega haber recurrido a la cirugía estética, pero el también actor Cuba Gooding Jr. dejó claro que Tom se ha hecho "algo": "No sé lo que se ha hecho, pero recuerdo el día que lo sorprendí en su casa y tenía la cara llena de puntos; le pregunté si estaba bien y se sorprendió. Me contestó que no sabía que yo iba a ir a visitarlo".