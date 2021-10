Se suspende la cita judicial en la que Rocío Carrasco debía entregar los textos de su madre

Si la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva dio mucho que hablar, la segunda parte, En el nombre de Rocío lo ha hecho sin ser emitido. Gloria Camila Ortega acudió la Justicia para interponer una demanda judicial contra Rocío Carrasco, la productora La Fábrica de la Tele y Mediaset por intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de su madre, Rocío Jurado. Considera que se han vulnerado, y como paso previo, Gloria presentó una demanda de diligencias preliminares de exhibición de estos textos privados.

Gloria solicitaba a su hermana que entregara los documentos de su madre en el juzgado, por lo que el juez citó a declarar a Rocío Carrasco y los representantes de Telecinco implicados este viernes 15 de octubre. Sin embargo, según informó la periodista Paloma García Pelayo, la cita judicial ha sido suspendida y la defensa de Rociíto ha conseguido el aplazamiento. De momento, este proceso se encuentra paralizado y se desconoce cuándo se reanudará.

"La defensa de Rocío Carrasco se ha opuesto a las pretensiones de Gloria Camila entre otras razones por entender falta de fundamento, legitimidad y razón legal, entendiendo que difícilmente se puede exhibir algo que no se concreta y que no ha sido utilizado más allá del ámbito que ostenta su titularidad", relata la periodista en Look.

La demanda de Gloria Camila fue uno de los temas tratados en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde se recordó que la grabación de la docuserie ya ha comenzado. "Lo que ha dicho Rocío Jurado no es de tu propiedad porque hay otros dos herederos", dijo Federico Jiménez Losantos en referencia a los famosos textos de la Jurado. "¿Dónde vas con esa propaganda? Si se hace [el documental] será un milagro, y un milagro que puede salir caro".