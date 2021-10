Sarah Loinaz ha sido coronada como la mujer más guapa de nuestro país la gala Miss Universo España 2021. La modelo vasca, de 23 años de edad y 1,75cm de altura representará a nuestro país en Miss Universo 2021, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre en la ciudad de Eilat (Israel).

Pregunta: ¿Contenta?

Sarah: Muy feliz, estoy que no me lo puedo creer. He trabajado mucho y esperado mucho por este momento. Estoy muy feliz.

P: ¿Te lo esperabas?

S: En cierta forma, he soñado con este momento y he trabajado muy duro. Siempre es una sorpresa porque todas mis compañeras son válidas y aunque todas tenemos perfiles muy diferentes, lo han hecho todas estupendamente. Cuando hay tantos perfiles diferentes nunca se sabe lo que puede pasar.

P: Te has presentado varias veces. Si no hubieses ganado esta noche, ¿hubiera sido un fracaso?

S: Cuando me presenté la primera vez y no gané, sí que lo sentí como un fracaso en ese momento. Estuve un mes llorando pero era una niña y no sabía que en ese momento estaba ganando porque después tuve la oportunidad de desarrollarme como persona, seguir estudiando y formándome y de convertirme que soy la mujer que soy hoy en día. Si no hubiera ganado me hubiera ido muy triste pero contenta de haberlo intentado y de no tener miedo de fracasar.

P: ¿Qué mujer eras antes y qué mujer eres ahora?

S: Sigo siendo la misma persona pero con las experiencias de la vida aprendes. Siempre que me he caído me he levantado más fuerte. Antes era una niña que no creía tanto en sí misma. El mensaje que quiero dar a las nuevas generaciones es que tenemos que trabajar en el valor del amor propio, es muy importante no perder la fe en nosotros mismos.

P: Tu primera vez tenías 17 años y ahora tienes 23. ¿Ahora cuáles son tus sueños?

S: Dejarme la piel por representar a España y poder traer esa segunda corona.

P: ¿Qué te ha dicho Teresa? Porque ha habido un empate.

S: Se ha alegrado por mí, me ha felicitado de corazón y me ha dado la enhorabuena.

P: ¿Cuándo han dicho tu nombre qué has sentido?

S: Me he puesto a llorar. Me he quedado en shock. Cuando estás en el escenario todo pasa volando. Muchísima felicidad.

P: ¿A quién ha sido a la primera persona que has llamado?

S: Aún no he llamado a nadie. Están todos aquí.

P: ¿No has podido hablar con tu novio?

S: Estoy muy feliz y tengo el corazón ocupado. Pero ahora prefiero centrarme en la Corona. No he podido ni hablar con mi madre dos palabras seguidas. No hemos podido hablar.

P: Tus compañeras qué te han dicho. ¿Ha habido rivalidad, compañerismo?

S: He convivido con tres de mis compañeras. Araceli, Estefanía y Mila. Para mí ellas tres son espectaculares. Somos super diferentes, una es rubia, otra pelirroja, otra morena. Nunca me había pasado esto en cuatro certámenes que he estado, pero este año he estado muy burbuja con ellas.

P: Estudias ADE. ¿Te compensa tanto certamen?

S: Por supuesto, es mi sueño. Si te organizas bien puedes hacer todo lo que te propongas.

P: ¿Cómo te planteas compaginar tu carrera con tu título?

S: Sí, mi objetivo es acabarla, pero no tengo prisa. Mi objetivo ahora mismo es esto. Tengo dos meses para Miss Universo. La vida sigue. Cada asignatura que apruebes es permanente.

P: ¿Tienes algún referente en el mundo de las misses?

S: Patricia Yurena. No solo por su belleza, porque no la conozco en persona, sino por su humildad. Es una persona tan humilde y tan cercana. El año que yo no gané, ella me mandó un mensaje de apoyo. Eso solo la hacen las grandes personas.

P: ¿Te ves como ganadora?

S: Claro que sí. Si no te ves como ganadora no lo vas a conseguir. Yo tengo mucha ilusión. Además no estaré yo esa noche ahí, esa noche y esa semana voy a ser España.

P: ¿Qué es España para ti?

S: Es fuerza, es alegría es solidaridad. Tenemos empuje como dicen aquí en Canarias. Nosotros somos diversidad, el norte, el sur... Por lo que nos caracterizamos siempre los españoles es la alegría. No importa lo que nos pase, siempre salimos adelante. España es un país que ha tenido muchos golpes y hemos salido adelante.

P: ¿Te planteas seguir viviendo en San Sebastián?

S: No, el siguiente paso será irme a vivir a Madrid.

P: ¿Qué te ha dicho tu novio?

S: Está muy contento. Llevamos toda la vida juntos. Pero ahora estoy enfocada sobre todo en lo que es la Corona Universal.