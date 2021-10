El ardiente triángulo de Mario Icardi, Wanda Nara y 'la China' Suárez: "Otra familia que arruinaste por zorra"

El drama sentimental del futbolista Mauro Icardi, del Paris Sant Germain, con la modelo y empresaria argentina Wanda Nara ha acaparado mucha atención mediática estos días, haciendo "estallar" las redes sociales latinas, tal y como se explicó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.

Tras anunciar la separación del futbolista del PSG, Wanda Nara abandonó París para viajar a Milán junto a sus dos hijas Isabella y Francesca, ambas de ella e Icardi.

En plena crisis sentimental, la modelo y empresaria elegía distanciarse de su marido, que ni corto ni perezoso decidió ausentarse de los entrenamientos con el PSG (el domingo se enfrentaban al Leipzig) y siguió a su esposa cogiendo otro avión a Milán.

La intención de Icardi se reveló después también en redes sociales: pedir perdón a Nara y entregarle un nuevo anillo que simbolice su amor. Wanda había dejado de seguir en Instagram a Icardi y —atención— también eliminó a la actriz argentina Eugenia Suárez en la misma red social, dando pie a todo tipo de especulaciones sobre una posible relación de Icardi con la China Suárez.

La China Suárez | Gtres

Algunos mensajes —ya borrados— de Wanda Nara en Instagram van en esa dirección, y además resultan de lo más contundentes. "Otra familia más que te cargaste por zorra", escribió y luego eliminó a la argentina. La actriz cerró los comentarios en su muro y escribió "muy frágil" en su cuenta.

Los mensajes de apoyo a Wanda de otras personalidades famosas de Argentina dan fe de la ruptura y contribuyeron a aumentar la enorme bola mediática que se estaba creando. Ella mismo confirmó a periodistas argentinos que la ruptura era un hecho.

Por su parte, la popular actriz aseguró no saber nada el tema, no tener "ni idea de donde surgió todo esto. Me acabo de separar, estoy en otra", declaró al portal MDZ.

Pero ruptura el sábado, reconciliación el domingo. Icardi y Wanda aparecieron juntos en Milán tras esta cadena de misteriosos mensajes. El delantero publicó una foto con su mujer en la ciudad italiana, y aunque de momento no han mediado comunicados oficiales, todo apunta a reconciliación.

Icardi y Wanda, reconciliados | Instagram

Icardi felicitó a su mujer por el Día de la Madre y mostró un enorme anillo en el dedo anular izquierdo. Si hubo infidelidad, esta había sido perdonada. La propia Wanda posó también en su propio Instagram con sus cinco hijos, tres con Maxi López y dos con Icardi, con motivo de ese Día de la Madre que en Argentina se celebró el domingo.

Wanda e Icardi iniciaron su relación el 2013, después de que la influencer decidiera terminar su relación con Maxi López, amigo de Icardi.