Olvido Hormigos reaparece y apunta directamente a Belén Esteban

Tras muchos meses hablando del enfrentamiento judicial entre Belén Esteban y Toño Sanchís, esta vez ha sido Olvido Hormigos, amiga del que fuera representante de la colaboradora de Sálvame, la que no ha dudado en volver a cargar contra Belén Esteban y su manera de actuar en el drama judicial que ocupó meses de titulares.

Olvido Hormigos reapareció en un estreno tras mucho tiempo alejada de los medios y contó cómo está su amigo Toño Sanchís: "Él está luchando porque se haga justicia. Yo creo que tenía que olvidarse, lo que le ha pasado es muy duro. Yo le he creído siempre". Y es que ya entre los dos siempre ha habido una fuerte amistad, con la exconcejala siendo la única que le defendía públicamente de los ataques.

Olvido volvió también a la carga contra Belén Esteban: "Aunque lo que Belén contara fuese cierto yo no lo hubiese hecho. Podía haberlo solucionado en privado sin hacer tanto daño. Me da igual, no soy rencorosa, Belén no forma parte de mi vida ni de mi pensamiento".

Durante muchos meses Belén Esteban ha estado enfrentada a Toño Sanchís y aunque en la actualidad el proceso judicial que inició contra él parece pertenecer al pasado, la colaboradora de televisión ha explicado muchas veces que cuando llegue el momento contará públicamente todo lo que ha ocurrido durante estos últimos años.