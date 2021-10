¿Por qué Kiko Rivera no fue al Deluxe? Es la pregunta que recorre, como un espasmo nervioso, la espina dorsal de sus seguidores. El hijo de Isabel Pantoja, en su permanente indignación, decidió finalmente no acudir porque el programa no satisfacía sus acuciantes necesidades económicas: 60.000 euros.

Belén Esteban desveló en Sálvame que así fue, que "pidió dinero". O más dinero de la cuenta. Y exigió a Kiko que "diga la verdad". "Me parece muy bien lo que pide si se lo dan, pero si la producción cree que es excesivo que no diga dejadme de llamar cuando tú quieres venir por un precio", dijo la colaboradora.

En efecto, Kiko asegura que no fue porque no le paran de llamar, pero se olvida de mencionar el desacuerdo con la cifra. "A él le llaman, dice que viene, pide dinero", repitió Belén. Gema López dijo que lo ve "como en sus peores momentos".

En redes sociales no ha parado de arremeter con furia contra los medios, y desde su balcón contra los periodistas, a los que él mismo filmó desde el balcón con su teléfono móvil. ¿Se ha terminado el idilio de Kiko con los medios, específicamente Telecinco?

La muerte de doña Ana es, pese al evidente dolor familiar, otra oportunidad para Kiko de seguir generando réditos, y una vez agotado el tema de su madre, ahora Kiko se desahoga con los propios periodistas, como a aquella periodista de Socialité a la que grabó en directo desde el balcón de su nueva casa mientras le dedicaba insultos como "tiparraca".

De momento, Kiko ya ha borrado gran parte de sus imágenes de Instagram —no es la primera vez que lo hace— y asegura dedicarse por entero a su música.