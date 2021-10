Olga Moreno y Antonio David Flores se separan (según Lecturas)

Es verdad que Lecturas, que cita "fuentes cercanas" y en ningún caso la confirmación de los protagonistas, ha sido especialmente insidiosa con Antonio David y clarísimamente se ha posicionado del lado de Rocío Carrasco en su guerra.

Sin embargo sí habría dos o tres detalles que confirmarían que algo pasa entre ellos y que tenían a los cronistas rosas con la mosca detrás de la oreja: el hecho de que Antonio David Flores no acudiese hace unos días a la celebración del cumpleaños de Olga alegando que "tenía trabajo" no convenció a nadie, básicamente porque no tiene trabajo.

Lecturas asegura que "hacen vidas separadas", que la crisis se remonta a un año atrás, y sugiere que no lo anuncian porque a él "le favorece no revelar la ruptura para alimentar la idea de familia unida y padre abnegado" que tanto le conviene de cara a sus futuras batallas judiciales.

Sin embargo la revista también recalca que "su relación es muy cordial" y que Olga le va a seguir brindando su apoyo incondicional. La prueba es que ha promocionado el último lanzamiento mediático de Flores.

La pregunta ahora, en caso de confirmarse la información, es qué va a pasar con los niños. Es Olga la que se encarga de los hijos pequeños de Antonio David, ya que Rocío Flores se independizó hace tiempo.

Rocío Carrasco, adelante con el docudrama

Semana confirma con un reportaje fotográfico realizado en Cádiz que Rocío Carrasco está grabando la segunda parte del reality sobre su vida.

La revista publica varias instantáneas en las que vemos a la hija de la Jurado en Chipiona reencontrándose con parte de su familia, la menos mediática. Con sus primas visitó las playas en las que ha pasado algunos de los mejores veranos de su vida en una cita en la que no ha estado Fidel Albiac, pero sí el equipo de grabación que ha documentado sus pasos.

Isabel Díaz Ayuso presenta a su novio

Diez Minutos lleva a portada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, por primera vez, ha acudido a un acto oficial junto a Alberto, su nuevo novio.

Se trataba de un acto informal que se celebró el fin de semana en la Plaza de las Salesas y en el que se quiso homenajear a la "pequeña Cuba". Flanqueada por Marta Rivera de la Cruz y por Toni Cantó, la presidenta aplaudió la música de Carlos Jean con Alberto rezagado.

Diez Minutos ha fotografiado al técnico sanitario, de 45 años y padre de tres hijos, mientras hacía deporte en un banco de su barrio.

Habla el hombre de confianza de Mª Teresa

María Teresa Campos aparece acompañada por un hombre en la portada de Semana: se trata de Gustavo Guillermo, "su hombre de confianza", que por fin rompe su silencio para poner en su sitio a Edmundo Bigote Arrocet.

Gustavo lleva 31años trabajando para la periodista y es mucho más que su chófer. "Es su sombra, quien le cuida, quien le acompaña a todos los lados, quien le ayuda con las gestiones del día a día, quien está con ella en su casa…". No le preguntan si la atiende mucho más que sus hijas porque la respuesta está clara. Incluso en un momento de la entrevista se refiere a ella como "mi madre".

Gustavo es, leemos, la única persona que conoce la verdad de la relación entre Edmundo y Teresa, y ahora, con expresa autorización de la periodista, habla para poner en su sitio al humorista.

Lo hace porque "no podía estar más tiempo callada sabiendo todo lo que sé mientras él cuenta mentira tras mentira". Define a Arrocet como "un profesional del amor y un mentiroso profesional". Lo cazó desde el primer día, cuando comieron en un restaurante y movió cielo y tierra para no estar en un reservado sino en la terraza, a la vista de todos.

"Mentiroso, embaucador, persona demasiado astuta". Así define al hombre que dejó a Teresa a través de un mensaje. "Tengo una prueba que no tiene nadie y que demuestra que Edmundo se fue para volver. Luego en Málaga cambiaría de opinión". No sólo mintió en eso: negó hasta el último momento que fuese a ir a Supervivientes.

También lo tacha de "clasista", aunque luego descubrimos que, en realidad, es "racista": "No trataba igual al personal de servicio de la casa que a personas que él considera de más categoría. Tres empleadas se fueron de la casa porque no pudieron soportar su comportamiento. Con Leo, que es española, se portaba diferente".

Pero no quedan ahí las virtudes de Bigote: "Un día, para el cumpleaños de Teresa, me dice que vayamos a comprarle el regalo. Lo acompaño y me dirige a un bazar chino".

Y un dato más: explica que Teresa ha vendido su casa por dos millones y medio de euros.

Esther Doña enseña su casa

El próximo miércoles 27 llegará a las librerías La vida de un gran hombre a través de mis ojos, el libro en el que Esther Doña describe su relación con el marqués de Griñón. Aprovechando la publicación y que "acaba de renovar su piso de soltera con la ayuda de Banak Importa", posa para ¡Hola! en exclusiva rodeada de muebles de esta firma y nos desvela una faceta desconocida de su nuevo novio, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

"¿Te ha ayudado Santiago con las tareas de interiorismo?", le pregunta el entrevistador, Martín Bianchi. "¡Sí!", responde entre exclamaciones. "A Santiago le ha encantado cómo ha quedado la decoración. El espacio que más nos gusta a los dos es la terraza y él me ha ido dando ideas a medida que avanzaba el proyecto. Por ejemplo, él tuvo la idea del jardín vertical… Además, me ha animado a incorporar algunos cuadros de Marc Janus y de José Luis Ramírez Portales".

El juez ha participado en la decoración del que, en un futuro no muy lejano, será su próximo hogar: "Santiago y yo compartimos todo. Es mi pareja y será lo normal".

Esther ya no echa de menos vivir en un palacio: "Está demasiado lejos, y desde que Carlos no está, era absurdo". Pero deja claro que echa de menos al marqués "cada día". "No me importa el título de marquesa viuda. Lo único que hace es recordarme que la persona más importante de mi vida ya no está conmigo".

La novela de Doña promete. Descubriremos qué relación mantuvo con Julio Iglesias, del que, al parecer, fue corista, y confiesa que mantiene buena relación con Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, aunque no sabemos si del tipo a la que tenían con Pedraz y su ex, Sylvia Córdoba.

La madre y la hermana de Letizia

De nuevo vemos a Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia, en las páginas de Lecturas. Esta vez, acudiendo con su madre, Paloma Rocasolano, a una tienda de cosmética de lujo en la calle Serrano en la que el precio medio de una crema es de 300 euros y los masajeadores faciales superan los 1.200.

Con su hija recién nacida en la mochila portabebés, Telma y su madre se dejaron aconsejar por la vendedora y parecieron adquirir algún producto de esta firma británica que quizá conozca la reina Letizia.

Dos páginas después, vemos a la hermana de la reina besándose en la estación del AVE con su novio, el abogado Robert Gavin, justo en la semana en la que la ex del británico ha vuelto a ser noticia porque ha anunciado que ha superado la traumática ruptura.

Carla Vigo prepara su debut con Rafael Amargo

Semana publica en exclusiva que Carla Vigo, la sobrina más mediática de la reina Letizia, con perdón de Victoria Federica, está preparando su debut teatral nada menos que en la compañía de Rafael Amargo.

La joven, que no oculta sus deseos de ser actriz, está en conversaciones con el bailarín para subirse a las tablas como actriz y bailarina, que al parecer lo es.

Cóctel de noticias

Mario Vargas Llosa reúne a su familia y amigos para celebrar la puesta de largo de la cátedra que lleva su nombre. Tamara, Ana Falcó e Isabel Preysler se codearon con Pablo Casado y su esposa, el torero Roca Rey, Cayetana Álvarez de Toledo, Los del Río, el Cholo Simeone o Juan Luis Cebrián, que acudió junto a su esposa, Mihaela Mihalcia. Sin embargo en Lecturas el encuentro es calificado por Pilar Eyre como "un fracaso". Dice que "fallaron los invitados de relumbrón porque el Nobel aparece en los papeles de Pandora".

Iñaki Urdangarin, el mejor animador de su hijo Pablo. El marido de la infanta Cristina, que vive en Vitoria con su madre, viajó a Zarautz para ver jugar a su hijo, que acaba de fichar por el Barcelona.

Amelia Bono y Fernando Ligués, una relación que va viento en popa. ¡Hola! publica varias fotos de la pareja durante algunas de sus últimas citas en Madrid, después de que la pasada semana destapase su relación (que, por otro lado, comenzó antes de verano). Nótese que la revista ha añadido la tilde al apellido del galán, por aquello de las bromas.

Carmen Thyssen se reencuentra con su nieta Kala. ¡Hola! muestra varias fotos en las que, por primera vez, vemos a la baronesa junto a la hija de Borja. La niña, de siete años, acudió a un acto en el museo que regenta su familia.

La nueva vida de Ernst de Hannover. El todavía marido de Carolina de Mónaco vive ahora en Madrid y sale con la hija de Pitita Ridruejo cuando no tiene que pasear a sus nietos. Eso sí, no ha dejado la bebida: le vemos en ¡Hola! disfrutando de una botella de vino junto a su nueva novia. No una copa, una botella que está sobre la mesa.

Lapo Elkann, el heredero de Fiat, se casa en la portada de ¡Hola! con Joana Lemos, la expiloto de rallies portuguesa. Entre los invitados, Vicky Martín Berrocal y su novio, que, al parecer, es el mejor amigo de la novia. Quizá ahora siente la cabeza, después un pasado de escándalos en el que no ha faltado ni un intento falso de secuestro.

Antonio Resines celebra la fiesta de su boda casi un año después de la ceremonia oficial. El actor, que no pudo realizar convite debido a la pandemia, ha reunido en restaurante a sus mejores amigos, entre ellos la infanta Margarita o el presentador Pedro Piqueras. Recuerda ¡Hola! que Resines en los últimos años ha sufrido una angina de pecho, un cáncer de colon y le han implantado una prótesis de cadera. Su esposa Ana Pérez-Lorente ha estado con él este tiempo.