'Tentación' de Benzema y amiga de Rocío Flores: la mujer con la que se relaciona a Antonio David

Las infidelidades de Antonio David Flores a Olga Moreno, junto con la presión mediática en el último año, podrían haber dinamitado un matrimonio que parecía inquebrantable. Sin embargo, hay una relación extramatrimonial del excolaborador de Sálvame que supondría para él algo más que una aventura.

El programa de Telecinco rescató unas comprometidas imágenes de Antonio David en actitud muy cariñosa con una joven rubia durante una fiesta celebrada el pasado verano. Entonces, los colaboradores le pusieron cara, nombre y apellidos: se trataba de Marta Riesco, reportera de El programa de Ana Rosa con la que se relacionó a Karim Benzema en 2014 cuando éste estaba a punto de ser padre.

Cuando visualizaron las imágenes en aquel Deluxe, el colaborador se puso muy nervioso al principio y mostró una actitud tensa, pero le quitó hierro al asunto asegurando que se trataba simplemente de un saludo entre compañeros. "Sí, es Marta. Esa noche estábamos todos los compañeros allí. En ese momento, nos vemos y nos saludamos. No estoy viendo nada del otro mundo, ahí no vendemos nada", aseguró.

Atención a su cara de: "Me han pillado". Es la primera vez que de rumoreó su aventura con Marta Riesco colaboradora de Ana Rosa. #yoveosálvame pic.twitter.com/RmoBAVhex8 — OBA🕊💫 (@Osc_26) October 20, 2021

Pero en la tarde del miércoles, Sálvame fue más allá y aunque en esta ocasión no se atrevió a mencionarla, aseguró que su "relación especial" con Antonio David sería uno de los motivos de la separación. "No sé si es verdad, pero aquí lo da todo el mundo por hecho", aseguró Marta López, amiga de Olga Moreno. "Se trata de una relación especial cada vez más estrecha con una mujer que trabaja en esta cadena", desveló Omar Suárez. Se dejaban ver "con normalidad" en los pasillos compartiendo momentos juntos pero también fuera "quedando a comer o a cenar".

Rocío Flores, enfadada

Resulta que Marta Riesco y Rocío Flores se hicieron muy amigas cuando la hija de Antonio David Flores fichó por El programa de Ana Rosa esta temporada. De hecho, la reportera fue una de las encargadas de organizar la fiesta por el 25 cumpleaños de Rocío.

"Rocío está enfadada", apuntó Marta López, que no quiso entrar en detalles de su conversación con la joven. "Ella trabaja aquí, hablará y tampoco me ha querido contar mucho". Además, se negó a decir si el motivo de su enfado era con Sálvame por dar la información o por la noticia en sí. "No me ha dicho que esté enfadada con su amiga, he notado que está muy disgustada", insistió Marta, que sí transmitió su sensación tras hablar con Rocío: "Creo que piensa que esto no es verdad".

Jorge Javier Vázquez quiso que Rocío aclarase si estaba enfadada con el programa o con su amiga y así se lo preguntó Marta López. La respuesta fue tajante: "Dile que estoy destrozada, que esto es insufrible".