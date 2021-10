Susanna Griso, tras los rumores que la relacionan con Joaquín Güell: "La vida me sonríe"

Susanna Griso ha ejercido de maestra de ceremonias en la presentación del libro 'Moncloa. Iván Redondo, la política o el arte de lo que no se ve', del escritor Toni Bolaño, en el madrileño Hotel Palace de Madrid. Después de tener como asesor de Espejo Público a Iván Redondo durante tres años, la presentadora ha colaborado en la obra del que fuera director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. "He participado en la descripción de Iván, un experto en estrategia política, en comunicación y en hablar de estrategia política. Me lo ha demostrado sobradamente y ha soltado algunos titulares que el día de mañana tendremos que repasar porque seguramente se cumplirán", señaló la presentadora.

Radiante a pesar de que ella misma confiesa que "no paro", Susanna desveló cuál es su secreto para compaginar una vida profesional tan intensa y completa, con su vida personal. "No hay truco. Duermo poco y mal pero bueno... Me gusta mucho la información, me gusta mucho lo que hago y ese es el chute diario que tengo, la pasión que te permite sobrellevar la falta de sueño y de comidas. No me quejo", confesó.

Muy discreta, la presentadora de Antena 3 evitó pronunciarse sobre los rumores que la relacionan con el financiero Joaquín Güell, con quien ha sido vista disfrutando de una comida para dos en la capital y con quien se dice que podría haber rehecho su vida sentimental tras su separación de Carles Torras hace un año. Griso sí confesó que está muy feliz en el aspecto personal. "Me sonríe la vida, que ya es mucho", afirmó, dejando en el aire cómo está su corazón en estos momentos.

Además, y después de compartir mesa y mantel con el juez Santiago Pedraz, Susanna dijo que es "encantador" pero que actualmente "está en un sitio que no es el habitual" por su mediática relación con Esther Doña y las informaciones que han salido a la luz sobre su vida privada. El magistrado se ha intentado mantener en un segundo plano mediático sin éxito tras la exclusiva concedida por su expareja, Sylvia Córdoba, hablando de cómo fue su ruptura.