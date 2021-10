'Sálvame' se venga de Antonio David Flores y Ana Rosa Quintana con Marta Riesco

Apenas han pasado dos días del anuncio de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno y en Sálvame ya están afilando sus cuchillos. Contra el Guardia Civil, pero también Ana Rosa Quintana, con quien La Fábrica de la Tele se vio envuelta en una amarga guerra de productoras.

Por eso, el jueves el programa se dedicó a especular con la identidad de una posible amante del ex de Rocío Carrasco, que recientemente ha doblegado a la productora del programa en los tribunales por su fulminante despido.

Sin duda una clara pulla al guardia civil pero también contra la reina de las mañanas en la misma cadena, que desde una productora rival -Unicorn Content- se negó en redondo a hablar del docudrama de Rocío Carrasco, que violaba sistemáticamente la presunción de inocencia y se vio envuelto en varias polémicas judiciales, y de hecho llamó como colaboradora a Rocío Flores, a quien se utilizó publicando una sentencia de cuando era menor de edad.

De Marta Riesco, esta presunta amante, se sabía que trabaja en Telecinco y es íntima de Rocío Flores, además de que estaría tratando a toda costa de impedir que se filtrase su nombre. En el programa de La Fábrica de la Tele y ante la batuta de Carlota Corredera, no obstante, se divertían desvelando la inicial de su nombre, pero fue uno de sus colaboradores el que llevó todo más allá.

Había, por lo tanto, ganas de vengarse. Alonso Caparrós confirmó la existencia de una amante en un aparente error, confirmando su identidad completa dando su nombre. Y no sería otra que Marta Riesco, tentación de Benzema y citada amiga de Rocío, y por supuesto, reportera del programa de Ana Rosa Quintana. Ella está abrumada, según todas las fuentes cercanas al asunto.

"Me extraña mucho que... lo que yo conozco, lo que yo sé de Marta es una magnífica…", dijo Caparrós, confirmando sin querer los rumores. El resto de compañeros del colaborador trataron de montar bulla para ocultar lo que su compañero acababa de desvelar

Carlota Corredera, a los mandos del programa, no pudo o no quiso controlar la cadena de reacciones posterior. Es más, sonreía satisfecha ante la deriva ¿no intencionada? de los acontecimientos. No obstante, los espectadores y las redes sociales se habían percatado de todo y la noticia corría como la pólvora desde un día antes.

Atrás quedan las reivindicaciones feministas de la presentadora, que esta misma semana fue atacada por Julia Janeiro por su feminismo de quita y pon. A la espera de la nueva reacción de Antonio David, Sálvame continúa su venganza contra Antonio David pero también su compañera de cadena.

Detrás de todo, un divorcio real: Antonio David y Olga se separan tras años de estable matrimonio (según Lecturas), nada menos que 21 de relación y un tempestuoso último año a raíz del docudrama de Rocío Carrascos y la marcha a Supervivientes de ella.