Así hablaba Antonio David Flores de Olga Moreno dos días antes de conocerse su separación

Antonio David Flores y Olga Moreno no se han pronunciado aún sobre su supuesta separación. La ganadora de Supervivientes acudió el jueves a su tienda de ropa en Málaga con normalidad y aparentemente relajada, mientras que su todavía marido ha regresado a casa para estar con su familia, según desveló Ana Rosa Quintana. Rocío Flores ha optado por no acudir a su puesto de trabajo en El Programa de Ana Rosa y se desconoce cuándo se reincorporará, por lo que todo lo que tiene que ver con este asunto es un absoluto misterio.

La última persona que habló con Antonio David fue Diego Arrabal, que le entrevistó en directo para su canal de Youtube el pasado lunes. El paparazzi le preguntó por Olga y su respuesta pasó desapercibida entonces, pero ahora que ha salido a la luz la ruptura, sus palabras cobran otro sentido. "¿Para ti qué es Olga?", se interesó Arrabal. Flores se pensó mucho su respuesta, que no fue contundente. "Es que... Son 20 años de relación, qué más te puedo contar", se limitó a decir.

Ante la insistencia de Diego Arrabal, Antonio David ya no pudo desviar el tema. Lejos de hablar de su amor por ella, se centró en la figura de Olga como mujer. "¿Es todo para ti?", preguntó el paparazzi. "Ahora que se habla tanto del feminismo, de la igualdad, de los derechos... Me parece una gran mujer que ha pagado un peaje duro por las injusticias que me han hecho a mí. Tendría que haber en el mundo más madres como ella", aseguró con tono melancólico.

Olga, el pasado jueves en Málaga

La noticia de la separación ha pillado a todo el mundo desprevenido. Hay quien dice que ya conocía cómo se encontraba la relación, como es el caso de Lara Sajen, compañera de Olga en Supervivientes. Las últimas apariciones de la pareja denotaban cierta frialdad entre ellos. Su reencuentro tras el reality no fue todo lo apasionado que se esperaba y su última visita juntos a su abogado resultó de lo más incómoda, ya que apenas se dirigieron la palabra en público.

Olga pasó sus vacaciones de verano en Cádiz junto a sus compañeros de Supervivientes y no hubo ni rastro de su familia. Además, Antonio David no fue al cumpleaños de su pareja, ya que según ella misma reveló, se encontraba en Madrid trabajando. El ex guardia civil llevaba un mes en la capital arreglando, supuestamente, todos sus temas judiciales, mientras que Olga está en Málaga ocupándose de su negocio y de Lola, su hija en común.