Nuria Roca y Juan del Val: "Estar a favor de las parejas abiertas no significa que lo seamos"

Nuria Roca y su marido Juan del Val son los protagonistas de la campaña otoño-invierno de Cortefiel, y su lema es "Que hablen de ti". El matrimonio contó entre otras muchas cosas, cuál era el secreto para para que su relación sea un éxito.

Según Nuria, uno de los factores es la provisionalidad con la que empezó su relación. "Eso se ha mantenido hasta el día de hoy, nunca hemos hecho planes de futuro, lo que ocurre es que el futuro ha ido llegando. Mientras Juan comentaba: "La gente decía que no íbamos a durar, y eso ocurrió en 1998, y aquí estamos felices y con nuestros hijos. No se puede decir que hayamos tenido crisis, sí hay momentos mejores y peores, pero no lo consideramos una crisis. Lo mejor es que nos sigamos gustando, porque nos parece lo más difícil."

La amistad es otro de los factores, según Nuria: "Yo con quien mejor me lo paso es con Juan. Recuerdo una vez que me fui sola a Lisboa y duré dos días. No me pude aburrir más, y con él siempre estoy bien. Desde que le conocí soy una mujer diferente, y he ido a mejor".

Cuando le pregunté a Juan por su chica, le cambió la cara: "Nuria siempre me ha parecido que es la mujer más guapa del mundo". Los dos piensan que es bueno que se hable de ellos, aunque sea mal. "Si es bueno, pues mucho mejor, pero inevitablemente no puedes caer bien a todo el mundo, y sí fuera así sería muy aburrido".

Al preguntarles que es lo que menos les gusta uno del otro, con sentido del humor, Nuria aseguró: "A mí me saca de quicio que sea tan impaciente". Por su parte Juan confesó: "A mi me molestan dos cosas: una, lo que tarda en despedirse; y la otra, que se duerme con mucha facilidad, sobre todo cuando estamos hablando de un problema".

Tanto Nuria como Juan, en su momento se manifestaron a favor de las parejas abiertas, pero quisieron matizar sobre ese hecho. "El estar a favor de las parejas abiertas, no significa que nosotros lo seamos. Nunca vamos a hablar de lo que hacemos en nuestra vida íntima".