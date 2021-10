Las conquistas amorosas de Daniel Craig que superan a las de James Bond

Daniel Craig ya no hará más películas representando a "James Bond" tras quince años como tal en el personaje creado por el novelista Ian Fleming. Se ha cansado de serlo y quiere dedicarse a otros cometidos. No reniega desde luego a su experiencia siendo el agente 007 "con licencia para matar", que lo ha convertido en un actor internacional, de los mejor pagados en Hollywood. Cuando vivía en Inglaterra, su país, y se dedicaba sobre todo al teatro clásico sus emolumentos eran más bien modestos. Estaba acostumbrado a ser uno más en la lista de los cómicos británicos, del mismo modo que cuando con anterioridad ejercía de camarero en los bares londinenses no pensaba que algún día sería una estrella de la pantalla, millonario y seductor de muchas mujeres que lo adoran por su porte elegante (es uno de los hombres mejor vestidos, según la encuesta de una publicación) y su aspecto viril.

Cuenta Daniel Craig su costumbre de ser cliente de bares frecuentados por homosexuales, declaración que sorprende si no se conoce lo que sigue después. Allí nunca le han molestado los "gays", y él no lo es ni por asomo. Otras mujeres sin tener la condición de lesbianas también acuden, según Craig, a tales establecimientos donde no se sienten acosadas. En cambio, de ir a locales tradicionales sin la presencia de aquellos, ha de someterse al fastidio de los autógrafos, "selfies" y pesados de todo tipo.

Con Sienna Miller | Archivo

Y es que su papel hasta la fecha ejerciendo de "James Bond" le ha supuesto desde que en 2006 rodó su primera cinta de la serie un montón de contratiempos. El más sorprendente para él surgió cuando nada más ser contratado hubo de hacer frente a una campaña de prensa por parte de quienes no estaban de acuerdo en que fuera elegido como protagonista de esa secuela. Craig comenzó a recibir anónimos y amenazas de muerte a través de Internet. Los que así se manifestaban tuvieron que aguantarse porque el actor ya había comenzado a rodar Casino Royale en las Bahamas. Craig no comprendía por qué suscitaba esos odios de personas que no lo conocían, ni cinéfilos empeñados en ofenderlo ignorando cómo iba a ser su interpretación en la pantalla.

Craig ha aportado su propio estilo al personaje, más frío y distante que sus anteriores colegas durante las cinco películas que ha protagonizado, la más reciente Sin tiempo para morir, que ha sido un éxito de taquilla mundial, aunque la crítica ha dividido su parecer a la hora de valorarla. Así ha sido la despedida de "James Bond", cuyo ciclo desde que se estrenó en 1962 el primer filme de la serie ha llegado al final. Los productores no saben aún si buscarán o no a otro actor, incluso actriz, que encarne al mítico agente al servicio de Su Majestad británica. El listado de actores que interpretaron al agente-espía más famoso de la pantalla se inició con Sean Connery, el más popular de todos, siguió con el risueño Roger Moore, continuando con el menos conocido George Lazemby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, hasta llegar a Daniel Craig.

A sus cincuenta y tres años el flemático Craig de la pantalla no lo es tanto en la vida real, donde sus compañeros y amigos lo califican como un tipo sencillo, amable y simpático con todos. En cuestiones amorosas no le ha ido mal la vida. Se casó por primera vez con la actriz Fiona Loudon en 1992 y tuvieron una hija, Ella, que hoy tiene dieciocho años. Dos años después se divorciaron. A partir de esa ruptura el actor británico tuvo varios romances, a saber: con la actriz alemana Heike Makatsch, con la que convivió siete años, entre 1994 y 2001. Le atrajo la top model Kate Moss, su ligue durante una corta temporada en 2004. En el mismo año se enrolló con la actriz Sienna Miller, sólo unos meses, porque el galán se fue a vivir con la productora Satsuki Mitchell, que fue su pareja desde 2005 hasta 2010. Al año siguiente apareció en su vida la mujer que, hasta la fecha, es con quien mejor se ha compenetrado, de la que se enamoró cuando fueron coprotagonistas de la película Dream House.

Con Heike Makatsch | Cordon Press

Nos referimos a la conocida actriz Rachel Weisz, con la que se dispuso a contraer un segundo matrimonio en 2011. La boda fue íntima, con apenas media docena de asistentes, entre ellos la hija de su anterior matrimonio y un hijo que aportó la novia también de otro enlace.

La filmografía de Daniel Craig está llena de títulos con argumentos de aventuras y acción. Choca un poco acerca de quien en sus comienzos teatrales en Londres interpretara comedias de Shakespeare. Por lo visto es lo que ha preferido hasta ahora. Las películas de "James Bond" le obligaban a mantenerse siempre en perfecta forma física. Lo que a él no le causó nunca problemas: siempre fue buen deportista desde los tiempos estudiantiles cuando formaba parte de un equipo de rugby. Veremos en adelante qué género cinematográfico elige una vez que ya se ha quitado de encima la etiqueta de agente "con licencia para matar".