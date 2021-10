Cómo y por qué acabó el teléfono de Ramiro Oliveros en el féretro de Concha Márquez Piquer

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para comentar todos los temas de la actualidad rosa. Incluyendo la reciente muerte de Concha Márquez Piquer.

La periodista Beatriz Cortázar contó en esRadio una anécdota con su marido, Ramiro Oliveros, que podría encuadrarse dentro del humor negro, pero que es real y que le ha revelado el propio actor de primera mano.

"Con Ramiro hablé durante la enfermedad de Concha y la muerte, pero hacía días que no había hablado con él. El otro día me llamó; llevaba varios días sin hacerlo yo por no molestarle. Ramiro no estaba desconectado, me contó lo que le había pasado", dijo Cortázar en la crónica rosa.

"Se ha quedado mi teléfono dentro del féretro. En la caja. Con Concha. Y me dijo: al ir a besarla y darle el abrazo final, llevaba el teléfono en la chaqueta y se me cayó dentro de la caja. Y se ha llevado Concha mi teléfono. Ramiro ha tenido que pedir otro teléfono y le han respetado el número", contó la periodista.