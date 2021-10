Isa Pantoja acudió al Sábado Deluxe para comentar, fundamentalmente, los últimos episodios de la larga guerra familiar entre su hermano Kiko Rivera y el resto de los Pantoja. El DJ dice haber perdonado a su madre tras la muerte de Doña Ana, pero ahora parece haberla tomado con ella y su prima Anabel.

"Estoy harta y me molesta. He saltado porque me parece innecesario que diga que no tengo ni oficio ni beneficio y parece que hablo de mi familia, como si no fuese también mi familia", dijo en referencia al DJ, que parece creer acaparar todo el cariño familiar.

"Él viene aquí a hablar de la familia, lo mismo que yo, no le llaman a este programa para cantar su canción. Lo que pasa es que yo tengo los pies en la tierra", dijo contundente su hermana.

Chabelita cree que, efectivamente, su hermano se la juega p"periódicamente". Un ataque sin motivo para poder mantenerse él en los medios, y le calificó como un "hipócrita". "A él le molesta que no tome partido, pero sabe de sobra que no puede decirme nada porque estoy entre mi madre o mi hermano".

"Las cosas que hace mi hermano no son de una persona que está bien", dijo, contundente. Yo entiendo que él esté decepcionado, pero ya tenemos una edad y no puede estar echando la culpa siempre a los demás. Que asuma lo que hace".