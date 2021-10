Las dos hipótesis del no-divorcio de Antonio David Flores y Olga Moreno

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para comentar los últimos temas de la actualidad social. Incluyendo la última deriva de los acontecimientos en la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno publicada por la revista Lecturas hace ahora casi una semana.

Una ruptura que, no obstante, arroja diversos interrogantes. Como, por ejemplo, que no ha sido ni confirmada ni desmentida por ninguno de los dos protagonistas o ninguno de los miembros de la familia.

Tal y como contó la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, de hecho Antonio David y Olga han pasado los últimos días juntos en Málaga, y de hecho han sido vistos cenando juntos en un restaurante este fin de semana.

"Desde el jueves Antonio David está con su hija, su hijo e hija mayor, que entra y sale porque vive no muy lejos, pero vive en otra casa", dijo la periodista en Es la mañana de Federico, señalando que siguen viviendo en familia junto a Olga Moreno. Cortázar recordó que hace unos días se habló de un comunicado donde los dos protagonistas darían su versión, pero ese texto nunca ha llegado.

Ni siquiera -recordó- "Antonio David, que llevaba cebando varios días su nuevo canal de Youtube, ha aprovechado para confirmar o desmentir". Cabe recordar también que "las hermanas de Olga siguen hablando de sus cuñado y piden que veamos su canal como si nada", añadió Beatriz Cortázar. Y el hecho de que el propio exguardia civil hablaba hace pocos días en muy buenos términos de su esposa, sin que nada dejara adivinar la presente situación.

¿Cabe la posibilidad de que la crisis, o la ruptura, se haya suavizado y nunca se haya materializado? Nadie lo sabe todavía, en tanto ninguno de los protagonistas se ha querido manifestar. "Y la verdad es que ha pasado una semana y estamos a lunes y no hay desmentido".

No obstante, que"está pasando algo está claro porque si no desmientes y se acaba". Y, es más, "las separaciones no siempre son definitivas", comentó la periodista, considerando quizá una posible crisis o algún hecho del pasado que se ha recuperado ahora de manera interesada por alguna de las partes ajenas a Antonio David, esas mismas contra las que se dispone a enfrentarse en los tribunales.

Y aquí comentó dos hipótesis de lo que podría estar ocurriendo: una, "que ha ido a denunciar las declaraciones y comentarios de esta historia", y dos, que "que le estaban haciendo chantaje con ello y lo que ha denunciado es a una agencia de paparazzi… Son cosas que se han ido diciendo, hay varios movimientos alrededor de él que hablan de chantaje y conspiración". El silencio, en todo caso, "no les beneficia" y cabe la posibilidad de que no sepan cómo digerirlo.