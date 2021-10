Marta Riesco rompe su silencio con un comunicado recitado por Ana Rosa Quintana

Marta Riesco ha roto su silencio después de varios días siendo señalada como la "culpable" de la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. El Programa de Ana Rosa ha protegido a su reportera desde que saltó la noticia, pero este lunes, Marta salió al paso de las especulaciones con un comunicado que, sin embargo, no confirma ni desmiente un affaire con Antonio David.

Tanto se ha querido desmarcar Riesco de esta historia que fue la mismísima Ana Rosa Quintana quien se encargó de leer el comunicado en su nombre, un texto en el que pone en valor su experiencia como periodista por encima del de personaje de la prensa rosa.

"Llevo 10 años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión. Mi trabajo me avala: mis reportajes, mis exclusivas durante años... Todo esto, lamentablemente, ha quedado en un segundo plano estos últimos días", comenzó leyendo la presentadora del programa. "Algunos compañeros de profesión han aludido a mí desde un ámbito privado. Quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en temas personales. Si entro, me acusarán de lo que digo, y si no lo hago, me acusarán de que callo. Durante estos días he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente. Directa o indirectamente se me está señalando en diferentes medios de comunicación", continúa.

"Acabé el trabajo de fin de carrera, he trabajado en diferentes medios de televisión y prensa hasta llegar donde estoy. El sueño de mi vida era trabajar en El Programa de Ana Rosa y lo conseguí. Gracias a Dios tengo el cariño y el apoyo de mis compañeros de programa. Os pido poder seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones", finaliza.

Tras leer el texto, Ana Rosa dio a paso a la reportera para que continuara con su trabajo, ya que no ha aparecido ante las cámaras desde que saltó el escándalo. Marta anticipó que está de vuelta en el programa en su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía de un collar de cuentas con las iniciales AR (Ana Rosa).