Guerra en el clan Pantoja. Y es que harta de los "ataques injustificados" de Kiko Rivera, su hermana Isa Pantoja ha decidido defenderse de los "menosprecios" continuos de su hermano con una comentadísima entrevista en Sábado Deluxe que a nadie ha dejado indiferente.

"Harta", la hija de Isabel Pantoja ha decidido dejar de callarse y ha desvelado muchas de las "jugadas" que le ha hecho el Dj en los últimos años "para quedar él como un rey y dejarme a mí como una mierda".

Dolida, y sin entender por qué su hermano insinúa constantemente que es una "Pantoja de segunda" y la acusa de "no tener oficio ni beneficio por hablar de "su familia, que también es la mía, y es algo que hace él también", Isa también se pronunciaba sobre la reconciliación entre la tonadillera y su hijo, sin acabar de comprender como a Kiko se le perdona todo y a ella no se le pasa ni una.

Pero si algo ha dado que hablar han sido las declaraciones de Isa sobre la presunta recaída del Dj en sus adicciones, asegurando que no está bien y admitiendo que debería ponerse en manos de un profesional.

"Me consta que necesita ayuda, la ha pedido, y no sé hasta qué punto se lo va a tomar en serio". "Él sabe a dónde tiene que ir. Si no lo hace es porque no quiere. Una persona que está así no se va a curar sola. Necesita ayuda", confesaba visiblemente preocupada por Kiko.

Kiko manda callar a su hermana | Instagram



Unas declaraciones a las que, incumpliendo su promesa de no volver a manifestarse públicamente sobre su vida privada, Kiko ha reaccionado a través de sus redes sociales, como no podía ser de otra manera.

Lo ha hecho compartiendo una imagen de lo más significativa, una mujer mandando callar haciendo el gesto de llevarse el dedo a la boca, seguida de otros afectados eslóganes marca de la casa, como "hoy no estoy para nadie" (aunque lo continúa asegurando que "solo para su música") y "todos los días sale el sol", dejando caer lo presuntamente afectado que está tras las declaraciones de su hermana.

¿Está mandando callar a Isa o más bien está dejando claro a sus seguidores que él que va a continuar callado es él ante los ataques de su hermana? Por el momento parece que nos quedaremos con la duda, ya que Kiko sigue huyendo de la prensa para evitar dar explicaciones.

Kiko reacciona | Instagram