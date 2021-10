Después del comunicado de Marta Riesco en El Programa de AR pidiendo que se frenasen las alusiones a su persona en la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, el lunes Sálvame, de la productora rival La Fábrica de la Tele, ha dado un nuevo paso adelante en su particular guerra contra la reina de las mañanas en Telecinco, Ana Rosa Quintana, y la productora de su programa, Unicorn Content.

Jorge Javier Vázquez dio en persona una supuesta información en el que la guerra de productoras toma protagonismo por encima de la noticia del divorcio. "No, no hay nadie que le haya hecho una jugada a Antonio David. No puedo contar cómo se conoce la noticia porque sería desvelar demasiado. Pero os voy a decir algo que os ayudará a atar cabos", quiso explicar.

Y a continuación señaló directamente a Ana Rosa Quintana como responsable de la supuesta filtración. "Hay una persona que normalmente no se moja en estos temas que afirma que lo de la separación es cierto. Sorprende la afirmación en ella porque esta persona suele ser muy cauta. Esta persona es Ana Rosa Quintana".

Así pues, "Ana Rosa confirmó la noticia de la separación de Antonio David y Olga Moreno porque se lo confirmó Marta Riesco", dijo Jorge Javier Vázquez, que a continuación procedió a leer el comunicado de la periodista pidiendo privacidad, tras "exculpar" de todo a la joven reportera de El Programa de AR: "Ella no ha pasado nunca información, no ha traicionado a Antonio David, ella únicamente se ha limitado a confirmarlo".

Para él y el entorno de La Fábrica de la Tele, a través del mismo programa que la semana pasada jugueteó con desvelar el nombre de la supuesta amante de éste, confirmándolo de paso, "no hay nadie que le haya hecho una jugada a Antonio David". Así lo dijo el presentador catalán, que aseguró que la intención del ex guardia civil era que "no saliera a la luz o, al menos, pretendía marcar los tiempos".