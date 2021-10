Wanda Nara anuncia el final de su culebrón argentino y se reconcilia con Icardi

El culebrón entre Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi llega a su fin… por ahora. Todo comenzó cuando la argentina, esposa del jugador del Paris St Germain, dejó de seguir en redes sociales a su propio marido y a la popular actriz la China Suárez, dando a entender que algo grave había sucedido.

Wanda Nara cogió a sus hijos con Icardi y se fue a Milán, donde la siguió el futbolista aún a costa de perderse los entrenamientos de su equipo. Entremedias, algún glorioso y explícito mensaje en redes hacia ella, apodándola "zorra".

El escándalo en Argentina ha sido mayúsculo, con todos los medios siguiendo el drama desarrollado en redes sociales. En principio, Icardi logró reconducir en Milán la situación, como lo atestiguó una foto con su mujer en la ciudad italiana posando con un precioso anillo.

No obstante, todavía quedaba tiempo para que todo se arreglara realmente, tal y como se iría confirmando después. Como ella misma, Wanda, explica en Instagram, "cada día le pedí el divorcio". Solo ahora, con la —parece ser— reconciliación definitiva después de varias, Icardi parece haber dejado atrás la crisis marital provocada por su supuesta infidelidad con La China. Es decir, que después la furia volvió a surgir y Wanda volvió a alejarse de su marido.

Entre una cosa y otra, la China Suárez decía ignorar la situación pero más tarde lanzó un comunicado quejándose de ser siempre víctima de hombres casados.

Comunicado de La China Suárez | Instagram

No obstante, parece que ha tenido que mediar la firma de un acuerdo oficial. "Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo", explica ella.

Wanda se muestra aparentemente convencida de su decisión. "Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo".

Icardi ha decidido ser más discreto y se ha limitado a subir a su Stories una imagen suya desayunando con "su amor", es decir, Wanda Nara.