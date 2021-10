Hiba Abouk, feliz con su segundo embarazo

Hiba Abouk está en Madrid por motivos profesionales, ya que ha sido nombrada embajadora de la firma de calzado XTI. Motivo por el cual ha tenido un encuentro con los medios y ha contado lo bien que se encuentra con su nuevo embarazo, y lo feliz que está en París.

Como es sabido, Hiba Abouk se casó con el defensa del París Saint-Germain, el marroquí Achraf Hakimi, y ya son padres de un niño. "Me gusta mucho ser imagen de esta marca de calzado, por su comodidad y sobre todo porque vas muy calentita de cara al invierno. Son super cómodos, y ahora con el embarazo llevo menos tacón y me viene muy bien. Ahora lo más importante es la comodidad a la hora de vestir".

El matrimonio dentro de unos meses va a aumentar la familia, y la propia Hiba contó lo bien que se encuentra. "Lo estoy llevando tan bien como el primero, no tengo ningún antojo, también me preocupo de mantenerme bien y cuidarme. El peque está encantado con la llegada de su hermanito, aunque no lo entiende mucho, pero se lo vamos explicando poco a poco y así cuando llegue el momento, que esté preparado. Lo que es cierto es que estamos muy felices". Así lo contó.

Su vida en París le gusta mucho porque es una ciudad que le fascina. "Estamos encantados, a mi chico le va muy bien allí, el niño está perfectamente adaptado y yo, como te digo, feliz. Yo voy a seguir viniendo siempre que haga falta, y dentro de unos meses cuando ya esté más avanzado el embarazo, pararé, pero de momento voy a seguir con la tercera temporada de Madres, que ha sido un éxito tremendo. Estreno una serie en Francia para finales de año, y para el próximo noviembre, un nuevo rodaje".

De su compañero y amigo, el también actor Alex González, tuvo unas palabras muy cariñosas cuando se le preguntó por él. "Es un amigo estupendo y me gustaría mucho que volviéramos a trabajar juntos". De esa manera lo confesó.