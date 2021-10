Isa Pantoja estalla tras las amenazas más sucias de Kiko Rivera y le declara la guerra

Chabelita ha respondido este miércoles en El programa de Ana Rosa, a las insinuaciones de Kiko Rivera y su entorno, evidentemente disconformes con las críticas que la joven lanzó el pasado sábado en Deluxe.

Entonces, Isa Pantoja confesó que la conducta belicosa y errática de su hermano se debía a que éste no estaba del todo bien, declaraciones que fueron correspondidas de una manera un tanto amenazante por su hermano a través de redes sociales, sugiriéndole silencio.

Ahora, y desde su tribuna en El Programa de Ana Rosa, Chabelita ha considerado que ella "no quiere" seguir con esto, "pero si alguien de su entorno está dando informaciones tiene que entender que yo me tenga que defender". La hija de Isabel Pantoja, por tanto, se enroca en sus declaraciones y podría estar declarando la guerra a su hermano.

Chabelita, en referencia a lo desvelado posteriormente por Kiko Hernández en Sálvame, que encendió aún más la mecha entre ambos, aseguró respecto a cierto episodio que "es verdad que llamo a mi hermano para decirle que quiero que venga, que me quiero ir, pero no eran altas horas de la madrugada". El episodio se produjo después o durante una discusión con su novio Asraf.

"Eran las 23.00 y al final no vino porque le dije que no hacía falta", desveló, acusando a Kiko de "exagerar las cosas y encima mentir, insinuando una cosa que a mí y a mi pareja nos han producido dolor". "Lo hace con la idea de menoscabar lo que yo he hecho, con la intención de hacerme sentir mal", ha asegurado, sin entender cómo el Dj se defiende sin argumentos, acusándola de cosas que son mentira.

Él no conoce mi casa, no ha venido a ninguna de mis casas. Él no pregunta por Alberto y no me gusta que me señale por no preguntar por sus hijas por cosas que él no hace". "Yo he estado ahí cuando me ha necesitado, pero que me diga el entorno que no he estado me molesta", ha confesado.

Chabelita es consciente de que precisamente su hermano está atacándola por sus presuntas adicciones o malos hábitos, que ella niega de manera tajante. "Yo no tengo ningún problema, estoy tranquila por que sé que no hago nada, ¡jamás en mi vida he tenido algún problema! ¡Pero con nada!".

Ella, precisamente, asegura haber defendido a Kiko de muchos rumores que circulaban por Telecinco. Y, en todo caso, a la hora de comentar "yo me baso en la información que me ha llegado, Telecinco es grande y me dicen 'oye, pasa esto'... otra cosa es que yo diga que es verdad, que para nada, confío en su actitud".