Alessandro Lequio y Diego Arrabal han sido dos de los colaboradores de Telecinco que han puesto en duda la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. La exclusiva que publicó la revista Lecturas el pasado miércoles pilló a todos por sorpresa y a día de hoy ninguno de sus protagonistas ha salido a confirmar o desmentir su ruptura.

Mientras se intentan recopilar nuevos datos sobre la situación actual de la pareja, Jorge Javier Vázquez aprovechó para cargar contra los que han puesto en duda la exclusiva de Lecturas, concretamente sus dos compañeros de cadena. Según el presentador, su negativa se debe a conflictos del pasado con la revista. "Están totalmente deslegitimados", apuntó.

Jorge Javier dice sentir rabia ante este tipo de actitudes: "Alessandro Lequio destruye permanentemente a la revista Lecturas porque sacaron a Antonia Dell’Atte hablando del maltrato. Diego Arrabal destruye a la revista por el jaleo que tuvieron por las fotos de Mariló Montero… Estos dos señores están totalmente deslegitimados".

"No pueden hablar, tenéis conflictos y os la cargáis. Os cargáis el trabajo de todo un equipo editorial", insistió el presentador. "No puede ser y se tiene que decir, no es información, es utilizarlo a vuestra conveniencia". Jorge Javier no entiende que se puedan dejar llevar por sus relaciones personales y concluía dándoles un consejo: "Resolved vuestros problemas pero no, así no. Y la gente lo tiene que saber", sentenció.

JJ hunde a Diego Arrabal y al Conde Lequio: "Tenéis confictos con Lecturas y os cargáis el trabajo del equipo. Esto no puede ser" 👏🏼👏🏼👏🏼 Bravísimo #yoveosalvame pic.twitter.com/hPpH93jEf8 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) October 27, 2021

Tras esto, Kiko Hernández aseguró -citando como fuente a un familiar de Antonio David- que el matrimonio ya no convive en la misma casa. El ex guardia civil volvió a Málaga al día siguiente de interponer una denuncia por "acoso mediático" y hasta entonces se pensaba que estaba en casa con su familia. Sin embargo, según el colaborador, Olga está instalada en la casa que adquirieron al lado de su tienda de ropa, mientras que su todavía marido se encuentra en un piso en la zona de Sacaba Beach, cercana al aeropuerto.