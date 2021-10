Una semana después de publicar en portada que Antonio David y Olga se separaban, y a la espera de que la noticia se confirme o se desmienta, la revista vuelve a la carga contra la pareja en su edición de este miércoles.

El ex de Rocío Carrasco "recibe un varapalo judicial", leemos. La información, bastante farragosa, hace referencia a los más de 80.000 euros que, según ella, le debe en concepto de pensiones impagadas.

Cuenta Lecturas que Antonio David ha perdido la querella que le interpuso su exmujer por "insolvencia punible y alzamiento de bienes". No se cita la sentencia, sino declaraciones de abogado y fiscal. El primero considera que Flores "escondió" el dinero que ganaba cobrando facturas a través de empresas y terceros para así no tener que abonar la pensión de alimentos de sus hijos. Según Rociíto, dejó de pagarla en 2012. El fiscal pide por ello pena de dos años de cárcel para el ex guardia civil.

La explicación de por qué ha usado a sus hijos para evitar la cárcel, siempre según la versión de Lecturas, es que Flores le pidió a su hijo David que presentara un escrito reclamando que el dinero fuera para él, que es en realidad quien se beneficia de esa pensión. El juez habría desestimado esta petición.

Lecturas hace algo además que confunde al lector: narra el último enfrentamiento de Antonio David y Rocío Carrasco a costa de la pensión, con su hijo de por medio. El chaval ha reclamado el dinero que su progenitora no le ha abonado desde que cumplió 18 años. Pero la revista omite que también lo ha hecho con su padre.

'Lecturas', también contra Rocío Flores

Lecturas también ataca en su número de este miércoles a Rocío Flores Carrasco, a la que acusa de ser "presunta cómplice de las infidelidades de su padre a Olga". Cuidado con la frase, porque no se habla de "presuntas infidelidades", que dan por hechas, sino de "presunta cómplice", se supone que para cubrirse las espaldas.

Dice Lecturas que la joven "entró en pánico porque no podía soportar la idea de que en las tertulias de los programas se deslizara la idea de que había podido traicionar a Olga". "No quería quedar como la ‘consentidora’ de la supuesta infidelidad".

Por esa razón se habría reunido nada menos que con Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset. Y en su despacho. Rocío habría mantenido un encuentro con él el pasado jueves, cuando se filtró la posible relación de su padre con Marta Riesco, para pedirle que se la desvinculara de la polémica en los programas y que no se hablara de ella. Aunque cueste creerlo, de momento, la están respetando.

Por cierto: Lecturas se basa en que en la reunión la chica no pidió desmentir la relación de su padre y Riesco y se centro en su protección personal. Esa es la sólida prueba de la revista para dar por hecho el romance.

Marta Riesco en todas las revistas

A pesar de trabajar en el medio y conocerlo, Marta Riesco no ha estado rápida a la hora de reaccionar ante las informaciones que la relacionan con Antonio David y la culpan de su ruptura matrimonial. Envió un comunicado a los medios el martes, cuando las revistas ya estaban en la imprenta.

Quizá por eso Lecturas y Semana le dedican sendos reportajes: no sabían que ella no es "personaje público".

Lecturas afirma que Riesco estudió Periodismo en 2006, que montó un grupo llamado I-legal tipo las Sex Bomb, que intentó ir a Eurovisión en 2011, que su canción favorita es "Aprendiz" de Malú, que tiene pánico a volar o que le gustan "los chicos malos" tipos Joaquin Phoenix.

Bigote arremete contra el chófer de Teresa

Una semana ha tardado en contestar y lo ha hecho en Diez Minutos. Bigote Arrocet está indignado con la entrevista de Gustavo Guillermo, el chófer de Teresa, en la que le calificaba de "mentiroso, astuto, cobarde o mantenido".

Dice la revista que "intenta aparentar tranquilidad pero que se deduce en él hartazgo y enfado". Y eso que reconoce que no ha leído la revista. "Lo que dice no me amarga la existencia porque no es verdad".

Empiezan calentando con los famosos coches que llevaban dos años alojados en el garaje de Teresa. Asegura Bigote que los tiene él, que pagó al depósito para conseguirlos. Ya estará Gustavo haciéndoles las fotos.

Añade que Gustavo habla por dinero ("yo tengo para mantener a Las Campos y a 30 más", no aclara quiénes son esas 30) y se muestra muy molesto porque reveló que le compraba a Teresa los regalos en un bazar chino: "¿Tú crees que ella lo aceptaría… que es tonta y no sabe apreciar una buena seda?".

También insiste en que quiere a la presentadora: "¡Cómo no la voy a querer, ha estado en mi vida seis años". "Algún día la veré, pero no tengo prisa ni una imperiosa necesidad". Además, dice que él no habla porque es "un pasota". "Si mienten, me hago el huevón y ya está". Y no deja mal a Terelu, con la que dice que sigue manteniendo contacto, pero sí a Carmen. "No ha recibido mensajes jamás".

Además, por si hubiera dudas, explica a qué se dedica: "Intermedio en contratos entre empresas españolas del sector de energías renovables que operan en Argentina y Chile. Son contratos de millones de euros". A pesar de ello, es ahorrador: sabemos que entra y sale de una pensión en la plaza de Santo Domingo, nada de hotel.

Tamara Falcó ya habla de boda

Asegura la revista Semana que "suenan campanas de boda para Tamara Falcó". Según la publicación, la hija de Isabel Preysler ya habla con su entorno de sus planes de matrimonio con Íñigo Onieva, el novio que, de momento, más le ha durado.

"Está entusiasmada. No tardarán mucho en ponerse a ello". Tamara cumplirá 40 años el próximo 20 de noviembre.

Pelea callejera de Ernesto de Hannover y su novia

Poco ha tardado el todavía marido de Carolina de Mónaco en sacar el auténtico ser que lleva dentro. Semana publica varias fotos exclusivas en las que vemos al noble manteniendo una fuerte discusión en la terraza de un restaurante con Claudia Stilianopoulos, su novia española, hija de la difunta Pitita Ridruejo.

En la secuencia de imágenes vemos cómo Hannover y Claudia se encaran y él llega incluso a agarrar con fuerza el brazo de su amada para sujetarla. El detonante, sus gritos desproporcionados y sus aspavientos. La discusión terminó cuando ella decidió levantarse y largarse sola a casa. No fue la única: la amiga de la pareja que cenaba en la misma mesa también huyó despavorida tras sufrir un empujón del príncipe germano.

Se da la circunstancia de que sobre la mesa del restaurante hay varias botellas de vino. Ernesto ha tenido problemas con la bebida e incluso sufrió una pancreatitis que a punto estuvo de acabar con su vida.

Cóctel de noticias

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, casi hermanas. Las dos presentadoras ahora reconvertidas en modelos de Cortefiel repasan en ¡Hola! sus diez años de amistad y desvelan facetas desconocidas de sus vidas, siempre tan opacas. Gracias a la entrevista conocemos si cocinan o su disfraz favorito.

También vemos a Sara en todas las revistas acudiendo a la presentación del nuevo disco de Kiki Morente en una fiesta a la que también asistió Paloma Cuevas junto a su padre en una de sus primeras apariciones públicas tras firmar el divorcio de Ponce. Compartieron patio de butacas con Estrella Morente, Almodóvar o Joaquín Cortés, que se llevó a sus dos bebés.

Mauro, el mayor de los cuatro hijos de Mar Flores y Javier Merino, ya es mayor de edad. Vemos a Mar en ¡Hola! protagonizando una noticia que tiene que ver con sus vástagos, y no con su relación de idas y venidas con el millonario mexicano Elías Sacal.

Primeras fotos de Alec Baldwin junto al marido e hijo de la mujer a la que disparó. Las revistas incluyen el momento en el que el actor y el viudo se abrazan. Lecturas recuerda que Kim Basinger acusó al intérprete de ser incapaz de controlar su ira, pero de eso han pasado décadas. Ahora parece completamente reformado junto a Hilaria Baldwin y sus seis hijos, a los que ella se refiere cariñosa como "the baldwinitos".

Esther Doña y Santiago Pedraz, como dos enamorados más. "El amor está en el aire", titula ¡Hola! en una página dedicada a la pareja del momento en uno de sus muchos paseos. Vestidos con ropa informal, ella con zapatillas Converse y él con vaqueros y cazadora tipo bomber, Esther y el magistrado se besan en plena calle.