La familia Flores acudió a la presentación del documental dedicado a Lola Flores que se emitirá a través de Movistar Televisión y que consta de cuatro capítulos en los que se podrá ver la vida de La Faraona. Todos los que lo han visto coinciden en que es una maravilla, que está muy bien tratado, y que se van a descubrir muchos aspectos de Lola.

Su hija Lolita está encantada con lo poco que ha podido ver. "Tan solo he visto el primero y algunas partes del segundo y del tercero. El cuarto todavía no lo he visto y lo estoy deseando. Se va a ver cosas muy de ella, de su personalidad, de su forma de vivir, de lo que le costó el llegar a ser quien fue. Hay gente que se cree que eso fue fácil, y no es así, todo lo contrario. Tuvo que dejar a su familia siendo muy jovencita, trabajando mucho, cuantas veces se tenia que poner la flor a las 9 de la mañana, y se la quitaba a las 12 de la noche. Tres años en América, desde 1952 hasta 1955, que volvió, y te repito que esto no es fácil. Mi madre fue una adelantada a su tiempo". Así de orgullosa lo confesó.

Al preguntarle quién se parece más a Lola, ella, o su hermana Rosario, Lolita piensa que cada una tiene mucho de la artista. "Todos tenemos parte de mi madre, dicen que mi hermana es más parecida en el escenario, y yo en la calle. Lo que sí es cierto, que me gusta mucho que se le haya hecho este documental, porque no es un homenaje, pienso que es una recopilación de todo lo que hizo Lola Flores, de quien es Lola Flores, y está muy bien hecho y estoy muy contenta".

Por su parte Rosario pasó como un rayo, y tan solo dijo que no había visto todos los capítulos, pero lo que no cabía ninguna duda que en su familia todos son unos grandes artistas. "Lo que he visto me parece esplendido, porque refleja totalmente quién era mi madre. Estoy segura que va a gustar mucho al público, ".