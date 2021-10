"Vengo calentito", dijo Diego Arrabal en un vídeo en directo de Youtube reaccionando a las palabras de Jorge Javier Vázquez, que arremetió contra el paparazzi y Alessandro Lecquio por dudar de la manipuladora portada de Lecturas que acusaba a Rocío Flores de ser "cómplice" de las presuntas infidelidades de su padre.

Jorge Javier, desde el plató de Sálvame y apenas dos días después de señalar directamente a Ana Rosa Quintana de la filtración, aseguró que Arrabal no podía en absoluto hablar porque tiene "conflictos" con la revista Lecturas, por lo que es una parte interesada en el conflicto (Jorge Javier Vázquez también, puesto que participa en la misma con una sección propia). Se refería el catalán al "jaleo" de las fotos de Mariló Montero y la denuncia de Arrabal a la revista por apropiación indebida, un lío que está en los tribunales y que más tarde Arrabal procedió a aclarar.

"¿Qué yo no puedo hablar? Eso era en otros tiempos", dijo enigmático el paparazzi en su vídeo. "¿Por qué me voy a callar? ¿Dónde están las pruebas de esto?", dijo refiriéndose a la primera portada de la revista en la que se anunciaba la separación todavía no materializada.

"Es la primera vez en la historia que Sálvame quiere salvar el culo a la revista Lecturas. Me llama la atención. Yo sí sé de dónde viene esta información, yo sí lo sé", dijo Arrabal, más enigmático aún. Y dijo, irónico pero demoledor, que en el programa "llevan siete días sin parar dando una no-separación". "Ellos van cayendo una y otra vez", dijo sobre el programa, subrayando la insistencia de Sálvame pese a la ausencia de pruebas.

"No es culpa mía que sea mentira, es culpa del director de la revista Lecturas que no se preocupó de investigar dicha portada. Por mucho que ahora salgan sus discípulos en radio, televisión y medio escrito, diciendo que hay pruebas", dijo contundente, subrayando que no tiene ningún problema con la publicación, pero que hay un director "que está sentado ahora mismo por un delito de apropiación indebida y que ha dado el visto bueno para publicar esta portada", dijo esgrimiendo el ejemplar que anunciaba la separación.

"Vas a salir salpicado, segurísimo", le dijo al presentador catalán, que le acusó de estar "deslegitimado" para hablar del tema de Antonio David y Olga Moreno. Arrabal considera que Jorge Javier está, en nombre de Lecturas, tratando de "desviar la atención" ante la ausencia de las pruebas prometidas sobre la separación de Antonio David.

Las palabras de Antonio David

A continuación, Arrabal reveló la información que le ha proporcionado de primera mano el propio Antonio David Flores sobre su separación, que le ha costado varios días obtener. Y, tras muchos intentos, contestó al paparazzi este mismo miércoles, con un mensaje que dice mucho de "cómo es Antonio David Flores".

"Y él me da un titular, el siguiente", dijo Arrabal antes de leerlo textualmente de su propio teléfono móvil: "Disparan a todos los que no les bailan la música que ponen. Cuídate y no te mojes por mí. Tu trabajo lo primero, primo. Un abrazo".