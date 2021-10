Julián Contreras denuncia que las editoriales rechazan su novela erótica por ser un hombre

Julián Contreras aprovechó al máximo el tiempo durante el confinamiento preparando su trilogía de temática erótica. Está previsto que la primera parte vea la luz el próximo mes de noviembre tanto en edición impresa como digital. Y aunque está muy contento con su nuevo libro, denuncia que las editoriales se lo han puesto fácil por el hecho de "ser un hombre".

"En una editorial me dijeron que es que solo editan a mujeres y que en mi novela faltaba la versión femenina de la autora, y yo le dije que era una pena que yo no sea mujer y que no me lo publicase por ser hombre, porque viviría toda mi vida de este escándalo. Yo aluciné", relató indignado a La Razón. "Al final aquí todo el mundo es muy progre y moderno pero cuando llevas un libro que aborda la temática de una manera más explícita, parece que estamos en la España de 1972″.

La respuesta de otras editoriales también fue negativa: "En otra editorial me dijeron que solo estaban editando novelas románticas, y es que la mía es romántica y una historia de amor, pero narrada con otra entonación y con otro estilo. Había otra con la que contacté que me daba fecha para 2024...".

Ante la difícil situación, el hijo de Carmina Ordoñez decidió asumir los costes de edición, maquetación e ilustración de su proyecto, que define como "una obra intensa que no está recomendada para todos los públicos".