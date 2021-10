Antonio David Flores da la cara: "Si tenían por objetivo destruir un matrimonio, lo han conseguido"

Antonio David Flores | Mediaset

Tras nueve días de silencio, Antonio David Flores ha dado un golpe en la mesa y ha decidido salir de su casa para hablar con la prensa y poner fin a las especulaciones sobre su separación de Olga Moreno. "Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo (...) Me han hecho tanto daño que fui absolutamente sincero al decir que todo esto había pasado factura en mi matrimonio", dijo. "Si tenían por objetivo destruir un matrimonio, lo han conseguido". Con estas palabras, Antonio David confirma que efectivamente su matrimonio con Olga Moreno ha llegado a su fin.

El mismo día y minutos antes que el propio Antonio David, su hija compareció en el plató de Ana Rosa Quintana para certificar el enorme sufrimiento que el acoso mediático había causado a su familia. Cabe señalar que el asunto ha tomado cariz incluso empresarial, con primeras espadas de Sálvame arremetiendo contra la productora Unicorn, responsable de El Programa de AR, con quien les une un ya largo historial de desencuentros ya desde el estreno del tristemente célebre docudrama sobre Rocío Carrasco, que ahora se dirime en los tribunales.

Antonio David ha aprovechado la ocasión para dejarle claro a la prensa apostada en su domicilio que los rumores que le relacionan con Marta Riesco no son ciertos: "Lo último ha sido mezclar a mi familia con compañeros que lo único que han hecho es ayudarme, opinar contra corriente con lo que estaba establecido en algunos medios y han señalado con la letra escarlata a una persona, compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba diciendo que ha sido el detonante de mi separación, lo cual es absolutamente falso".

Rocío Flores: "Ante todo, somos una familia"

Rocío Flores volvió este viernes a su puesto de trabajo como colaboradora de El programa de Ana Rosa tras más de una semana de incesantes rumores sobre la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Muy seria y en ocasiones al borde del llanto, Rocío se negó a responder cualquier pregunta sobre este asunto ya que, en su opinión, corresponde al matrimonio pronunciarse. "Me vais a perdonar pero es una cosa que es de ellos. Voy a seguir respetando la decisión que ellos tomen y me voy a mantener así puesto que no soy quien para confirmar ni desmentir", respondió la joven cuando Joaquín Prat le preguntó por el supuesto divorcio.

Después de ver a su hija sufriendo en el plató, Antonio David decidió bajar a hablar con la prensa para dar la cara tras nueve días de silencio. Tras su intervención, Rocío se vino abajo y rompió a llorar desconsolada. "Yo ya solo voy a decir una cosa, y es que todos esos que estaban diciendo que mi padre no quería pronunciarse por motivos económicos, ahí lo tenéis, hablando gratis", exclamó entre lágrimas.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores es consciente de que es el trabajo de sus compañeros preguntarle, pero insistió en que no es su responsabilidad aclarar la situación por la que pasa su padre. La cara de tristeza de Rocío ante las preguntas del presentador dejan claro que su familia no pasa por el mejor momento, pero no de ahora, sino "desde hace un año". Tan solo aprovechó para terminar con las especulaciones sobre el paradero de Antonio David, que "obviamente" aún está en el domicilio conyugal con Olga.

En los últimos días se ha hablado de que todo lo sucedido en el último año —desde el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco— ha pasado factura a la pareja. "Yo lo único que sé es que, ante todo, somos una familia. Independientemente de lo que pase con un matrimonio, vamos a seguir siéndolo. Lo hemos sido siempre. Indiscutible", dijo.

Sobre la hipótesis de que Antonio David guardaba silencio porque se trata de una estrategia marcada por los abogados y su situación como "víctima de acoso mediático", Rocío se sorprendió. "Madre mía... Es surrealista. Igual que un montón de cosas son surrealistas desde hace tiempo".

La colaboradora confesó que ha hablado con su padre y Olga sobre esto, pero no quiso desvelar qué les dijo exactamente. "Yo tengo 25 años y ellos 45. Llevan 20 años juntos y yo no tengo la misma experiencia ni una varita mágica. Ojalá la tuviera", aseguró. "Llevo un año dando la cara cuando de mí se ha dicho lo más grande. Es mi puesto de trabajo y entiendo que tengo que venir y dar la cara", sentenció.

La desesperación de 'Sálvame' con Antonio David

El programa de La Fábrica de la Tele dedicó minutos y minutos de televisión a arremeter contra el ex de la nueva musa del espacio, Rocío Carrasco, y todo su entorno, recurriendo incluso a una confidente y a un familiar traidor.

Para empezar, desveló que cuatro colaboradores de Mediaset podrían haber sido "amordazados" por Antonio David. Según el programa, se trata de personas con las que Antonio David habría compartido experiencias dentro y fuera de los platós, y tendrían en común su gusto por el "tonteo con las mujeres, y tienen o tenían pareja". "Antonio David siempre ha contado con ese poder, ha tenido información comprometida y lo sigue teniendo porque nunca ha salido a la luz", añadió el reportero Raúl Trigueros. Fiel al su estilo, Sálvame no dio nombres y solo las iniciales: D, A, F y G.

Tras las súplicas de la periodista Marta Riesco, incluso con amenaza judicial, para que no se hablase de ella, el programa ahondó en otras posibles amantes de Antonio David Flores. José María Franco aseguró al respecto que "este tío no ha parado" y relacionó al ex guardia civil con mujeres como Nuria Bermúdez, Silvia Fominaya y Marta López, esta última colaboradora de Sálvame. En este último caso, Kiko Hernández salió al rescate de su amiga: "A mí me lo cuenta todo y yo puedo garantizar, por la relación que he tenido durante 20 años con Marta, que me lo ha contado todo, todo todo, que Antonio David no forma parte de su elenco amoroso".

El programa, también, ahondó en la crisis familiar de la presunta separación. Sálvame recurrió a un familiar de Antonio David para seguir arremetiendo contra el clima familiar tóxico de esa familia. Y lo que dijo fue transmitido por el colaborador Kiko Hernández. Este presunto familiar dijo que su familia es más bien "un clan" en el que todos "son perfectos" y nadie comete "ni un error". "Nunca escucharás un reproche de la familia a Antonio David, porque para ellos, él es un Dios".

Según este señor, Antonio David habla mal a sus hijos de su madre, Rocío Carrasco. "La familia también le ha malmetido a los niños con el tema de la madre. Yo les he escuchado decir: 'Vuestra madre es una perra'". El familiar también confirmó la ruptura de Antonio David y Olga, que se produjo al regreso de ésta en Supervivientes y tras una gran discusión en plena calle en la que él confesó a su esposa que ya no estaba enamorado. Dice que parte de la familia de Olga trata de convencerla, sin éxito, de volver con Antonio David, pero que está evidentemente "tocada" porque ya sabe las infidelidades de su marido.