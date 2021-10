Pese a la falta de evidencias de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, o precisamente por eso mismo, el programa de La Fábrica de la Tele dedicó minutos y minutos de televisión a arremeter contra el ex de la nueva musa del espacio, Rocío Carrasco, y todo su entorno, recurriendo incluso a una confidente y a un familiar traidor.

Para empezar, desveló que cuatro colaboradores de Mediaset podrían haber sido "amordazados" por Antonio David. Según el programa, se trata de personas con las que Antonio David habría compartido experiencias dentro y fuera de los platós, y tendrían en común su gusto por el "tonteo con las mujeres, y tienen o tenían pareja".

"Antonio David siempre ha contado con ese poder, ha tenido información comprometida y lo sigue teniendo porque nunca ha salido a la luz", añadió el reportero Raúl Trigueros.

Fiel al su estilo, Sálvame no dio nombres y solo las iniciales: D, A, F y G.

Las amantes de Antonio David

Tras las súplicas de la periodista Marta Riesco, incluso con amenaza judicial, para que no se hablase de ella, el programa ahondó en otras posibles amantes de Antonio David Flores.

José María Franco aseguró al respecto que "este tío no ha parado" y relacionó al ex guardia civil con mujeres como Nuria Bermúdez, Silvia Fominaya y Marta López, esta última colaboradora de Sálvame.

En este último caso, Kiko Hernández salió al rescate de su amiga: "A mí me lo cuenta todo y yo puedo garantizar, por la relación que he tenido durante 20 años con Marta, que me lo ha contado todo, todo todo, que Antonio David no forma parte de su elenco amoroso".

El programa, también, ahondó en la crisis familiar de la presunta separación. Sálvame recurrió a un familiar de Antonio David para seguir arremetiendo contra el clima familiar tóxico de esa familia. Y lo que dijo fue transmitido por el colaborador Kiko Hernández.

El familiar traidor

Este presunto familiar dijo que su familia es más bien "un clan" en el que todos "son perfectos" y nadie comete "ni un error". "Nunca escucharás un reproche de la familia a Antonio David, porque para ellos, él es un Dios".

También habló de cómo habla Antonio David a sus hijos sobre su madre, Rocío Carrasco. "La familia también le ha malmetido a los niños con el tema de la madre. Yo les he escuchado decir: 'Vuestra madre es una perra'".

El familiar también confirmó la ruptura de Antonio David y Olga, que se produjo al regreso de ésta en Supervivientes y tras una gran discusión en plena calle en la que él confesó a su esposa que ya no estaba enamorado. Dice que parte de la familia de Olga trata de convencerla, sin éxito, de volver con Antonio David, pero que está evidentemente "tocada" porque ya sabe las infidelidades de su marido.