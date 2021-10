Elena Furiase: "Casarme no me ha cambiado la vida"

Elena Furiase no quiso perderse la presentación del documental Lola dedicado a su abuela, la gran Lola Flores, y llegó acompañada de su marido, Gonzalo Sierra, coincidiendo con otros miembros de su familia, aparte de amigos y admiradores de La Faraona.

"Estoy feliz de que por fin se haya hecho esta serie documental de mi abuela, que se le conozca como artista, y que los más nuevos y transgresores hablen también de ella. Mi abuela siempre está entre nosotros y jamás la olvidaremos, pero es tan bonito que una figura tan importante como ella, a España no se le olvide y se le reconozca. Me llena de orgullo y de alegría", dijo Elena Furiase.

"Todavía no he visto nada, y lo estoy deseando. Cuando ella murió yo tenía 6 años, pero recuerdo de llegar a su casa al Lerele, subirme en su cama, ponerme sus cosas. Recuerdo una anécdota, que íbamos en avión a Málaga y a mí me gustaba mucho comer, y llegó la azafata y nos preguntó si íbamos a tomar algo, y mi abuela me dijo pide lo que quieras que aquí hay de todo, y a mí lo único que se ocurrió fue pedir arroz con tomate y un huevo frito, y mi abuela se moría de risa, porque yo era su juguete", contó con sinceridad.

"Lo que si me ha pasado es que voy viendo videos de ella, la recuerdo más con sus gestos, su voz, porque cuando eres tan pequeño, recuerdas el momento pero no siempre la voz, y gracias a la tecnología es como si mi memoria fuera rellenándose, y cada vez voy recordando más detalles de ella. Es una suerte poder tener tantos testimonios de ella grabados. La tenemos muy presente, de hecho, tengo una foto de ella en mi casa, en mi mesilla de noche, porque me da mucha fuerza, y porque para mí no deja de ser mi abuela. Cuando yo era pequeña, viví mucho tiempo con ella". Así lo contó.

Elena hace poco ha regresado muy feliz de su viaje de novios. "Lo que más me ha gustado es que no teníamos nada que hacer, fue una maravilla el poder disfrutar uno del otro sin más". Al preguntarle si le ha cambiado mucho la vida por haberse casado, su respuesta fue muy clara. "No me ha cambiado la vida nada, todo sigue igual, lo único que ahora llevo un anillo".

Por su parte, su hermano Guillermo también dijo cuando se le preguntó por su abuela que fue una mujer muy adelantada a su tiempo, que sigue siendo un icono y que ya es hora de que se le reconozca. "Fue un genio". Así la definió.