La nueva vida de Adele: otra pareja, divorcio y 70 kilos menos

Adele, a sus 33 años, está considerada la mayor vendedora de discos en lo que va de siglo. Sorprende desde hace tiempo con su extraordinaria voz de mezzosoprano, y un estilo único que combina los géneros del soul y el pop. Su relación con el jazz es palpable: Etta James y Ella Fitzgerald, nada menos, fueron sus ídolos desde que con cuatro años comenzó ya a cantar. Pero si con sus cualidades musicales es conocida en todo el mundo no podemos pasar por alto su espectacular cambio físico: ha perdido en unos años setenta kilos siguiendo una dieta que en inglés se conoce como sirtfood. Busquen en Google los interesados.

Adele Laurie Blue Adkins nació en el barrio londinense de Totteham y tuvo una niñez y adolescencia problemáticas. Su padre, galés, abandonó a la madre de Adele cuanto esta era un bebé. Masajista de profesión tuvo que arreglárselas para sacar adelante a la niña con muchos esfuerzos. Ni qué decir que Adele conoció la miseria familiar y una serie de calamidades hasta que le sonrió la fortuna como cantante, gracias desde luego a su innato talento musical y al enorme esfuerzo para triunfar. Les ahorro esos pasajes de su vida para contarles cómo ha sido su vida en los últimos tiempos.

Se casó en secreto en 2016 con el empresario británico Simon Konecki, pero hasta un año más tarde no dieron la noticia a la prensa. Son padres de un niño, Angelo. Todo iba bien entre ellos hasta que tarifaron, divorciándose hace pocos meses. Todo en armonía, sin tirarse ningún objeto a la cabeza. Y lo más fundamental: se pusieron de acuerdo para compartir la custodia del pequeño. Lo que vemos un poco complicado, pues Adele se marchó a vivir a los Estados Unidos llevándose lógicamente a Angelo. El chico le pregunta constantemente por qué su papá ya no vive con ellos. Y Adele no ha sabido explicarle con claridad las razones de esa situación, aunque le ha dicho algo que no sabemos si Angelo acertará a comprender: que en su nuevo disco hay una canción donde explica por qué ya no están juntos. Adele acaba de confesar en una entrevista de Vogue que se siente culpable al darse cuenta de lo mal que lo está pasando Angelo.

La canción a la que se refiere Adele lleva por título "Easy On Me", que se ha dado ya a conocer en un vídeo. Está en su cuarto álbum, que sus seguidores ya esperaban con impaciencia dado que desde que apareciera "Hello" en 2015, la diva no se había metido en un estudio de grabación. Imaginamos que a causa de la pandemia, su fracasada boda, la atención a su hijito… Habrá bofetadas y colas, seguro, en las tiendas de discos cuando se ponga a la venta esa novedad: el próximo 19 de noviembre.

Adele y su nueva pareja | Instagram

Sintiéndose sin un hombre a su vera Adele pensó que debía buscarse un nuevo amor. En principio, el año pasado, cuando ya su marido había desaparecido de su vida, lo sustituyó con un rapero llamado Skepta. Y como Adele es generosa y le sobra el parné cuentan que para hacerse querer le regaló un colgante de oro de varios quilates. O el rapero era tonto o no le gustaba llevar joyas encima de su raída camiseta, el caso es que Adele pasó poco tiempo con él. Pero en seguida se fijó en Rich Paul, rico agente deportivo muy conocido en el mundo norteamericano de la NBA, al que los enterados del "money, money" calculan que tiene en los bancos cuarenta y cinco millones de dólares. Por algo se llama Rich. De momento, Adele ha simpatizado con él, sin importarle que sea negro. En casos así la xenofobia no existe. Lo que ignoramos es si el pequeño Angelo empieza a llamarlo papá o tío Rich.