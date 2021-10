Rosanna Zanetti: "David y yo no descartamos tener un tercer hijo"

Rosanna Zanetti fue una de las muchas invitadas que asistieron a la presentación del documental dedicado a Lola Flores. La esposa de David Bisbal llegó sin su marido por encontrarse fuera de España trabajando. "Estoy feliz, y orgullosa como cualquier madre con sus hijos", dijo. Mateo ya tiene dos años y medio y Bianca cumplió esta semana uno.

"Estoy totalmente volcada también en mi trabajo, y en unos días saldrá mi primera colección de ropa para bebés, nada que ver con mi trabajo anterior, que fue de joyas. David está entusiasmado porque me ha ayudado en todo el proceso, que ha durado nueve meses". La diseñadora está viviendo, como ella dijo, una buena etapa de su vida: su matrimonio es un éxito, y David es muy padrazo. "Ayer tuvimos que cantarle a nuestra niña, que cumplió un año, el cumpleaños feliz por videoconferencia. Cuando se separa se da cuenta de lo mucho que echa en falta a la familia, y de cuanto la quiere. La magia de los reencuentros es maravillosa". Así lo declaró.

Pérez Gimeno con Rosanna Zanetti | Archivo

A lo largo de la conversación que mantuvimos, confesó que no descarta el tener un tercer hijo. "Mi número es el 3, aunque en casa ya lo hay con Ella, la hija de David, pero sí es muy probable que en unos años sí lo tengamos. Con su hija me llevo super bien, estamos viviendo una etapa bastante bonita y, por supuesto, ayer estuvo en casa para celebrar con su hermana el cumpleaños. Que no estuviera su padre no significa que su hija no estuviera. David tiene mucho trabajo fuera, el año próximo va a ser muy especial, y para mí también va a serlo, también hay proyectos familiares. Estamos muy bien, de verdad no se puede pedir más".